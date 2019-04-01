Действующий президент Украины Петр Порошенко получил поддержку 24,64% избирателей

Владимир Зеленский лидирует во втором туре выборов президента Украины с 73,03% голосов избирателей после обработки Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Украины 65% электронных протоколов.

Действующий президент Украины Петр Порошенко получил поддержку 24,64% избирателей.

По данным ЦИК, 2,32% бюллетеней признаны недействительными.



Как свидетельствует информация Центризбиркома, Зеленский лидирует во всех регионах Украины, кроме Львовской области. Самую большую поддержку лидер президентской гонки получил в Одесской области, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Луганской области.



В Киеве за Зеленского проголосовали 60,26% избирателей.