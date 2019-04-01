Dnestr.TV

 
0

Посол МИД РФ: Москва выделила Приднестровью свыше 5 млрд рублей

Посол МИД РФ: Москва выделила Приднестровью свыше 5 млрд рублей
Посол по особым поручениям, представитель РФ в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию Сергей Губарев в специальном интервью ТАСС ответил на вопросы о перспективах урегулирования региональных проблем, а также рассказал о том, какую помощь Россия оказывает жителям Приднестровья.

Посол МИД РФ: Москва выделила Приднестровью свыше 5 млрд рублей
— В начале апреля состоялась ваша очередная поездка в Республику Молдова. Поделитесь впечатлениями о посещении Кишинева и Тирасполя?
— Да, в начале апреля я посетил регион, провел ряд важных встреч в Кишиневе и Тирасполе. Состоялся интересный обмен мнениями о нынешнем состоянии процесса приднестровского урегулирования и о прямом диалоге между берегами Днестра. Обратил внимание сторон на контрпродуктивность снижения интенсивности переговоров: последняя встреча в формате "5+2" прошла почти год назад, а последняя встреча в формате "1+1" — в октябре прошлого года. Конечно, мне могут возражать, объясняя это "затишье" объективными причинами. Однако я уверен, что такой сложный вопрос, как приднестровское урегулирование, не должен становиться заложником неких внутриполитических процессов.

— Какой вы видите выход из сложившейся ситуации?
— В качестве первого шага, полагаю, следует восстановить практику поездок в регион делегации посредников и наблюдателей в формате "5+2". Такие поездки проходили ежегодно до 2017 года и способствовали как созданию у посредников и наблюдателей реальной картины положения в регионе, так и решению сторонами некоторых практических вопросов. Опытом организации таких поездок обладает миссия ОБСЕ в Молдове, и как мне представляется, такое же понимание есть как у молдавской, так и у приднестровской стороны.

— Каковы сейчас, по вашему мнению, перспективы урегулирования приднестровского конфликта?
— Единственное решение приднестровской проблемы — подчеркиваю, проблемы, а не конфликта — это продуманный и взвешенный компромисс, который будет принят населением левого и правого берегов Днестра. Могу повторить то, что говорил неоднократно: ключ к решению приднестровской проблемы находится не в Москве, Брюсселе или Вашингтоне. Ключ — в Кишиневе и Тирасполе.

— Как бы вы охарактеризовали нынешнее состояние российско-приднестровского взаимодействия?
— Россия всегда уделяла особое внимание Приднестровью. Мы оказывали и продолжаем оказывать гуманитарную, финансово-экономическую и другую необходимую помощь жителям левого берега Днестра, тем более что в Приднестровье проживает около 200 тыс. российских граждан. Значение российской помощи Приднестровью трудно переоценить — она не просто способствует поддержанию социальной стабильности региона, но и позволяет ему развиваться. Так, например, на гуманитарную программу помощи Приднестровью Россия выделила в общей сложности свыше 5 млрд рублей. В рамках данной программы приднестровские больницы получили восемь реанимобилей. Кроме того, разработано 12 проектов, которые предназначены для таких сфер, как здравоохранение, дошкольное воспитание и высшее образование. Большинство проектов связано со строительством медицинских учреждений, таких как педиатрический стационар "Центр матери и ребенка", корпус лучевой терапии, противотуберкулезный диспансер, дошкольные учреждения, находящиеся в различных городах Приднестровья. Также есть два проекта, относящихся к школьным учреждениям, которые находятся на территории села Ташлык и города Рыбница, а один проект направлен на многоплановую помощь медицинскому факультету ПГУ Тирасполя.
На покупку троллейбусов, возведение бетонного завода, который должен обеспечивать бесперебойность работы в строительной отрасли (производительность — 100 куб. м в час), и создание перинатального центра (рассчитан на 100 коек) Россия выделила 900 млн рублей.

Прорабатывался вопрос о вложении средств в сельское хозяйство по программе развития приднестровских сел, в частности восстановления системы мелиорации.
В 2015–2016 годах были созданы условия для открытия новых образовательных учреждений. Кроме того, в 2016 году было завершено строительство двух туберкулезных больниц и педиатрического стационара.
На регулярной основе Россия выделяет средства для доплат к пенсиям пенсионерам в регионе.

Есть и символические жесты — куда же без этого. Так, жителям Тирасполя были переданы четыре троллейбуса, для которых разработали особый дизайн, подчеркивающий дружбу между Россией и Приднестровьем.
Разумеется, все перечисленное — лишь малая часть того, что делается Россией для Приднестровья.
  • Вчера, 09:26
  • DTV
  • Просмотров: 285
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Адвокат Геннадия Кузьмичева раскрывает детали
  • Нашли..., но поздно
  • Пошло, поехало?
  • Не дремлют!
  • Артур Велехов: зачем гадалка, знахарь, трэвэл-блоггер, ...
  • И еще об армии: есть призыв, нет - выезда
  • Нам только этого не хватало: в Приднестровье замечен од ...
  • НЕВИННЫЕ РАДОСТИ
  • Из интервью президента Рошена: Я отчитываюсь перед Ротш ...
  • Вниманию огородников и садоводов: как получить в Придне ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Адвокат Геннадия Кузьмичева раскрывает детали
  • Нашли..., но поздно
  • Пошло, поехало?
  • Не дремлют!
  • Артур Велехов: зачем гадалка, знахарь, трэвэл-блоггер, ...
  • И еще об армии: есть призыв, нет - выезда
  • Нам только этого не хватало: в Приднестровье замечен од ...
  • НЕВИННЫЕ РАДОСТИ
  • Из интервью президента Рошена: Я отчитываюсь перед Ротш ...
  • Вниманию огородников и садоводов: как получить в Придне ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна