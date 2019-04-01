Посол по особым поручениям, представитель РФ в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию Сергей Губарев в специальном интервью ТАСС ответил на вопросы о перспективах урегулирования региональных проблем, а также рассказал о том, какую помощь Россия оказывает жителям Приднестровья.
Посол МИД РФ: Москва выделила Приднестровью свыше 5 млрд рублей — В начале апреля состоялась ваша очередная поездка в Республику Молдова. Поделитесь впечатлениями о посещении Кишинева и Тирасполя? — Да, в начале апреля я посетил регион, провел ряд важных встреч в Кишиневе и Тирасполе. Состоялся интересный обмен мнениями о нынешнем состоянии процесса приднестровского урегулирования и о прямом диалоге между берегами Днестра. Обратил внимание сторон на контрпродуктивность снижения интенсивности переговоров: последняя встреча в формате "5+2" прошла почти год назад, а последняя встреча в формате "1+1" — в октябре прошлого года. Конечно, мне могут возражать, объясняя это "затишье" объективными причинами. Однако я уверен, что такой сложный вопрос, как приднестровское урегулирование, не должен становиться заложником неких внутриполитических процессов.
— Какой вы видите выход из сложившейся ситуации? — В качестве первого шага, полагаю, следует восстановить практику поездок в регион делегации посредников и наблюдателей в формате "5+2". Такие поездки проходили ежегодно до 2017 года и способствовали как созданию у посредников и наблюдателей реальной картины положения в регионе, так и решению сторонами некоторых практических вопросов. Опытом организации таких поездок обладает миссия ОБСЕ в Молдове, и как мне представляется, такое же понимание есть как у молдавской, так и у приднестровской стороны.
— Каковы сейчас, по вашему мнению, перспективы урегулирования приднестровского конфликта? — Единственное решение приднестровской проблемы — подчеркиваю, проблемы, а не конфликта — это продуманный и взвешенный компромисс, который будет принят населением левого и правого берегов Днестра. Могу повторить то, что говорил неоднократно: ключ к решению приднестровской проблемы находится не в Москве, Брюсселе или Вашингтоне. Ключ — в Кишиневе и Тирасполе.
— Как бы вы охарактеризовали нынешнее состояние российско-приднестровского взаимодействия? — Россия всегда уделяла особое внимание Приднестровью. Мы оказывали и продолжаем оказывать гуманитарную, финансово-экономическую и другую необходимую помощь жителям левого берега Днестра, тем более что в Приднестровье проживает около 200 тыс. российских граждан. Значение российской помощи Приднестровью трудно переоценить — она не просто способствует поддержанию социальной стабильности региона, но и позволяет ему развиваться. Так, например, на гуманитарную программу помощи Приднестровью Россия выделила в общей сложности свыше 5 млрд рублей. В рамках данной программы приднестровские больницы получили восемь реанимобилей. Кроме того, разработано 12 проектов, которые предназначены для таких сфер, как здравоохранение, дошкольное воспитание и высшее образование. Большинство проектов связано со строительством медицинских учреждений, таких как педиатрический стационар "Центр матери и ребенка", корпус лучевой терапии, противотуберкулезный диспансер, дошкольные учреждения, находящиеся в различных городах Приднестровья. Также есть два проекта, относящихся к школьным учреждениям, которые находятся на территории села Ташлык и города Рыбница, а один проект направлен на многоплановую помощь медицинскому факультету ПГУ Тирасполя. На покупку троллейбусов, возведение бетонного завода, который должен обеспечивать бесперебойность работы в строительной отрасли (производительность — 100 куб. м в час), и создание перинатального центра (рассчитан на 100 коек) Россия выделила 900 млн рублей.
Прорабатывался вопрос о вложении средств в сельское хозяйство по программе развития приднестровских сел, в частности восстановления системы мелиорации. В 2015–2016 годах были созданы условия для открытия новых образовательных учреждений. Кроме того, в 2016 году было завершено строительство двух туберкулезных больниц и педиатрического стационара. На регулярной основе Россия выделяет средства для доплат к пенсиям пенсионерам в регионе.
Есть и символические жесты — куда же без этого. Так, жителям Тирасполя были переданы четыре троллейбуса, для которых разработали особый дизайн, подчеркивающий дружбу между Россией и Приднестровьем. Разумеется, все перечисленное — лишь малая часть того, что делается Россией для Приднестровья.