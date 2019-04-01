Dnestr.TV

 
0

А получилось, как всегда!

А получилось, как всегда!
Ну что, не дает нам наша приднестровская власть скучать?! Вот, недавно она обрадовала нас новыми своими изысканиями в области наведения порядка.
Сейчас, как оказалось, для нас это главное таблички. Вернее адресные таблички, которые располагаются на стенах зданий.

На основании правил благоустройства, озеленения, чистоты и порядка на территории ПМР уполномоченные органы муниципальной власти, а также все юридические и физические лица, независимо от их правового статуса и форм собственности, обязаны обеспечить комплекс мер, направленных на установку указателей адресных табличек. Знаки должны содержаться в исправном состоянии и чистоте. Эта обязанность возлагается на балансодержателей зданий», – отметил инспектор карантинно-экологического отделения УВД города Тирасполь Виктор Штыбен.

А для того, чтобы порядок был, уже ожили сотрудники милиции: они, как сообщает пресс-служба МВД ПМР, проводят рейды, чтобы привлечь нарушителей к административной ответственности.

Не хихикайте! В случаях нечитабельности табличек милиционеры оформляют официальные предписания на устранение недочётов. Исправить ситуацию можно в течение трёх рабочих дней, далее следует штраф. Максимальный размер штрафа для граждан – более 1000 рублей, а для должностных лиц – около 3700 рублей ПМР.

Конечно, инспектору карантинно-экологического отделения УВД города Тирасполь можно заметить, что ему лучше заниматься своими прямыми обязанностями. К примеру, выявить источник загрязнения фенолом столицы. Ан нет, даешь таблички!
Кстати, он хоть знает сколько стоит изготовление самой простой? От 10 условных единиц и выше. Может быть он, как и его руководство, забыли какие пенсии и зарплаты у нас?

Вот, что пишут в социальных сетях по этому поводу:

А получилось, как всегда!

А получилось, как всегда!

А получилось, как всегда!

Вспоминается крылатая фраза Черномырдина: Хотели как лучше, а получилось, как всегда!
  • Сегодня, 06:34
  • DTV
  • Просмотров: 5
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Адвокат Геннадия Кузьмичева раскрывает детали
  • Нашли..., но поздно
  • Не дремлют!
  • Пошло, поехало?
  • Артур Велехов: зачем гадалка, знахарь, трэвэл-блоггер, ...
  • И еще об армии: есть призыв, нет - выезда
  • Нам только этого не хватало: в Приднестровье замечен од ...
  • НЕВИННЫЕ РАДОСТИ
  • Из интервью президента Рошена: Я отчитываюсь перед Ротш ...
  • Вниманию огородников и садоводов: как получить в Придне ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Адвокат Геннадия Кузьмичева раскрывает детали
  • Нашли..., но поздно
  • Не дремлют!
  • Пошло, поехало?
  • Артур Велехов: зачем гадалка, знахарь, трэвэл-блоггер, ...
  • И еще об армии: есть призыв, нет - выезда
  • Нам только этого не хватало: в Приднестровье замечен од ...
  • НЕВИННЫЕ РАДОСТИ
  • Из интервью президента Рошена: Я отчитываюсь перед Ротш ...
  • Вниманию огородников и садоводов: как получить в Придне ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна