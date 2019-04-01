Ну что, не дает нам наша приднестровская власть скучать?! Вот, недавно она обрадовала нас новыми своими изысканиями в области наведения порядка. Сейчас, как оказалось, для нас это главное таблички. Вернее адресные таблички, которые располагаются на стенах зданий.
На основании правил благоустройства, озеленения, чистоты и порядка на территории ПМР уполномоченные органы муниципальной власти, а также все юридические и физические лица, независимо от их правового статуса и форм собственности, обязаны обеспечить комплекс мер, направленных на установку указателей адресных табличек. Знаки должны содержаться в исправном состоянии и чистоте. Эта обязанность возлагается на балансодержателей зданий», – отметил инспектор карантинно-экологического отделения УВД города Тирасполь Виктор Штыбен.
А для того, чтобы порядок был, уже ожили сотрудники милиции: они, как сообщает пресс-служба МВД ПМР, проводят рейды, чтобы привлечь нарушителей к административной ответственности.
Не хихикайте! В случаях нечитабельности табличек милиционеры оформляют официальные предписания на устранение недочётов. Исправить ситуацию можно в течение трёх рабочих дней, далее следует штраф. Максимальный размер штрафа для граждан – более 1000 рублей, а для должностных лиц – около 3700 рублей ПМР.
Конечно, инспектору карантинно-экологического отделения УВД города Тирасполь можно заметить, что ему лучше заниматься своими прямыми обязанностями. К примеру, выявить источник загрязнения фенолом столицы. Ан нет, даешь таблички! Кстати, он хоть знает сколько стоит изготовление самой простой? От 10 условных единиц и выше. Может быть он, как и его руководство, забыли какие пенсии и зарплаты у нас?
Вот, что пишут в социальных сетях по этому поводу:
Вспоминается крылатая фраза Черномырдина: Хотели как лучше, а получилось, как всегда!