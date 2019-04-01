Верховный Совет Приднестровья в среду принял в окончательном чтении законодательные изменения, направленные на увеличение окладов творческих работников государственных аудиовизуальных СМИ. Инициатива, напомним, была представлена правительством по поручению президента Вадима Красносельского. Она связана с тем, что в последнее время творческие работники государственного ТВ достаточно часто переходят на работу в молдавские СМИ, где зарплаты гораздо выше. В результате, как отмечали разработчики законопроекта, страдает информационная безопасность государства.
Жалование повысят сотрудникам Приднестровской государственной телерадиокомпании – редакторам, корреспондентам, звукорежиссерам, режиссерам, ведущим, операторам, монтажерам, переводчикам и другим сотрудникам, чья работа связана с творчеством. В нынешнем году на это уйдет 4,6 миллиона рублей.
Несмотря на то, что в ходе процедуры первого чтения в парламенте были жаркие споры по поводу увеличения зарплаты тем, кто «первым достучался до президента», и парламентарии намеревались принять документ только после внесения поправок, закон в итоге был утвержден без обсуждения и практически без доработок. Однако с критикой «выборочного» подхода к повышению окладов бюджетников выступил прокурор ПМР Анатолий Гурецкий, который представлял в парламенте ежегодный отчет о работе своего ведомства. Он полагает, что такими действиями уничтожается сама суть закона о заработной плате работников бюджетной сферы. «Ранее заработная плата регулировалась одним законом, единым для всех. В прошлом году мы сделали достаточно своеобразный шаг, вывели из этого закона одну группу государственных служащих – судей. И, сделав этот первый шаг, мы вынуждены делать и следующие шаги, это уже происходит. Вот уже есть закон, касающийся работников СМИ», - сказал он. В такой ситуации, по мнению Анатолия Гурецкого, логичным было бы выдвинуть предложение о повышении зарплаты и прокурорским работникам. Их жалование финансируется исключительно из госбюджета, других ресурсов для этого нет. И Гурецкий считает несправедливой ситуацию, когда прокурор, поддерживающий гособвинение в суде, получает зарплату около 3 тысяч рублей, а судья – более 10 тысяч.
«Возможен ли такой разрыв, если эти сотрудники выполняют практически одну и ту же работу?» - недоумевает прокурор республики.
Напомним, год назад полномочия приднестровской прокуратуры были расширены – введен институт прокурорского надзора за органами следствия и дознания. Прокуратура получила полномочия по утверждению обвинительного заключения и по осуществлению государственного обвинения в рамках уголовного судопроизводства.
Депутат Андрей Сипченко спросил Анатолия Гурецкого, какое заключение дала прокуратура на закон о повышении зарплат работникам государственных аудиовизуальных СМИ. Прокурор ответил, что теперь «бессмысленно об этом говорить», поскольку система уже нарушена и не соблюдается.