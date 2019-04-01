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​«Система нарушенна». Прокурор ПМР считает, что зарплаты нужно повысить и прокурорским работникам

&#8203;«Система нарушенна». Прокурор ПМР считает, что зарплаты нужно повысить и прокурорским работникам
Верховный Совет Приднестровья в среду принял в окончательном чтении законодательные изменения, направленные на увеличение окладов творческих работников государственных аудиовизуальных СМИ.
Инициатива, напомним, была представлена правительством по поручению президента Вадима Красносельского. Она связана с тем, что в последнее время творческие работники государственного ТВ достаточно часто переходят на работу в молдавские СМИ, где зарплаты гораздо выше. В результате, как отмечали разработчики законопроекта, страдает информационная безопасность государства.

Жалование повысят сотрудникам Приднестровской государственной телерадиокомпании – редакторам, корреспондентам, звукорежиссерам, режиссерам, ведущим, операторам, монтажерам, переводчикам и другим сотрудникам, чья работа связана с творчеством. В нынешнем году на это уйдет 4,6 миллиона рублей.

Несмотря на то, что в ходе процедуры первого чтения в парламенте были жаркие споры по поводу увеличения зарплаты тем, кто «первым достучался до президента», и парламентарии намеревались принять документ только после внесения поправок, закон в итоге был утвержден без обсуждения и практически без доработок.
Однако с критикой «выборочного» подхода к повышению окладов бюджетников выступил прокурор ПМР Анатолий Гурецкий, который представлял в парламенте ежегодный отчет о работе своего ведомства.
Он полагает, что такими действиями уничтожается сама суть закона о заработной плате работников бюджетной сферы.
«Ранее заработная плата регулировалась одним законом, единым для всех. В прошлом году мы сделали достаточно своеобразный шаг, вывели из этого закона одну группу государственных служащих – судей. И, сделав этот первый шаг, мы вынуждены делать и следующие шаги, это уже происходит. Вот уже есть закон, касающийся работников СМИ», - сказал он.
В такой ситуации, по мнению Анатолия Гурецкого, логичным было бы выдвинуть предложение о повышении зарплаты и прокурорским работникам. Их жалование финансируется исключительно из госбюджета, других ресурсов для этого нет. И Гурецкий считает несправедливой ситуацию, когда прокурор, поддерживающий гособвинение в суде, получает зарплату около 3 тысяч рублей, а судья – более 10 тысяч.

«Возможен ли такой разрыв, если эти сотрудники выполняют практически одну и ту же работу?» - недоумевает прокурор республики.

Напомним, год назад полномочия приднестровской прокуратуры были расширены – введен институт прокурорского надзора за органами следствия и дознания. Прокуратура получила полномочия по утверждению обвинительного заключения и по осуществлению государственного обвинения в рамках уголовного судопроизводства.

Депутат Андрей Сипченко спросил Анатолия Гурецкого, какое заключение дала прокуратура на закон о повышении зарплат работникам государственных аудиовизуальных СМИ. Прокурор ответил, что теперь «бессмысленно об этом говорить», поскольку система уже нарушена и не соблюдается.

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  • Вчера, 20:27
  • DTV
  • Просмотров: 81
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