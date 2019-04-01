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Жалобу Шевчука отклонили

Жалобу Шевчука отклонили
Конституционный суд ПМР отказался рассматривать жалобу экс-президента Приднестровья Евгения Шевчука.

По мнению экс-президента, Верховный Совет и Верховный суд нарушили Конституцию, когда изменили закон о гарантиях неприкосновенности высшим должностным лицам республики. Это позволило лишить Евгения Васильевича неприкосновенности и осудить за деяния, которые он совершил на посту президента. При этом его осудили заочно. В то же время первому президенту ПМР и председателю ВС гарантии неприкосновенности сохранили. Их по-прежнему нельзя привлекать ни к какому виду ответственности, задерживать и обыскивать ни при каких условиях.

Как считает Евгений Шевчук, подобные действия нынешней власти дискриминируют его права и нарушают принцип равенства перед законом, закреплённый в Конституции. А также нормы права, запрещающие придавать обратную силу закону, который ухудшает положение граждан. Ведь закон о гарантиях был изменён уже после того, как Евгений Васильевич покинул президентский пост.

Однако Конституционный суд посчитал, что Евгений Шевчук изложил в жалобе недостаточно фактов для определения своей правовой позиции. А также приложил к ней не все требуемые законодательством документы. Поэтому его жалоба не может быть рассмотрена. Ведь фактически она приобрела характер обращения об абстрактной проверке на соответствие Конституции определённых нормативных актов. А граждане ПМР не имеют права требовать таких проверок.

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  • Сегодня, 08:29
  • DTV
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