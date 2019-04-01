Приднестровский Верховный суд 25 апреля оставил в силе решение суда первой инстанции по делу информационно-правового центра «Априори» и обязал его выполнить предписание прокуратуры. В последнем утверждалось, что «Априори» занимался политической деятельностью на иностранное финансирование. Теперь центр ждет новая прокурорская проверка, которая и определит его судьбу. Если прокуроры посчитают, что «Априори» не устранил нарушения, они потребуют ликвидировать организацию. «Нарушениями» при этом они считают лекцию и выставку, проведенные летом прошлого года. О том, как проходило заседание Верховного суда в Тирасполе, и каковы шансы «Априори» работать дальше — в репортаже NM.
Верховный суд Приднестровья рассматривал дело «Априори» спустя более двух месяцев после суда первой инстанции. Это, напомним, первый процесс связанный с новым приднестровским законом «О некоммерческих организациях» («Об НКО»), который запрещает финансируемым из-за рубежа НКО заниматься политической деятельностью.
Общественники пытались оспорить и признать недействительным представление прокуратуры, полученное в декабре 2018 года. В нем прокуроры заявляли, что «Априори» нарушил закон «Об НКО» и на иностранное деньги «формировал общественно-политические взгляды и убеждения». Прокуроры потребовали «устранить нарушения».
Тираспольский городской суд 14 февраля 2019 года отказался признать недействительным представление прокуроров. После этого «Априори» обратился в Верховный суд, посчитав такое решение необоснованным и незаконным.
«Суд действовал на стороне прокуратуры» За весь судебный процесс, который длился с начала февраля, общественникам так и не удалось добиться внятного ответа от прокуратуры о том, как именно они нарушили закон «Об НКО», организовав открытые лекции, и как им исправить это нарушение. Недовольство прокуратуры, напомним, вызвала организованная в клубе «№ 19» выставка «Пресса под давлением трех атмосфер: Смирнов, Шевчук, Красносельский», где рассказывалось о нарушении прав приднестровских журналистов, а также лекция политолога Анатолия Дируна «Смешанная избирательная система: анализ и перспективы для Приднестровья». В ходе лекции исследователь предположил, что в Приднестровье сложилась модель олигархического правления.
«Суд не отвечает на вопросы». В Тирасполе общественники проиграли первое дело о «незаконной политической деятельности» Суд Тирасполя 14 февраля отклонил жалобу информационно-правового центра «Априори», в которой общественники просили признать недействительным... Как можно «устранить» прошедшие летом 2018 года события, «Априори» не узнал и на заседании Верхового суда. Прокурор Максим Барбунов на этот раз вообще не выступал. Судьи тоже не сделали никаких комментариев.
Единственным активным участником процесса оказался защитник «Априори» Степан Поповский. В своей речи он напомнил, что прокуратура попыталась подтвердить «иностранное финансирование» истекшими задолго до вступления в силу закона тремя контрактами. Два из них истекли в декабре 2016 года, другой 31 января 2017 года. Закон «Об НКО» вступил в силу только в мае 2018 года.
«Закон обратной силы не имеет, а потому эти контракты нельзя отнести к делу. Считаю, что суд действовал заинтересованно, на стороне прокуратуры, восполняя недостатки принятого представления», — заявил Поповский.
Защитник добавил, что судья Евгения Качуровская, рассматривавшая дело «Априори» в первой инстанции, по собственной инициативе отнесла к иностранному финансированию договоры аренды. Все эти доводы прокуратуры признали недействительными. «Таким образом, прокуратура не смогла доказать наличие иностранного финансирования», — пояснил защитник.
Поповский заявил, что судья оказалась пристрастна и при определении «сферы деятельности», и встала на сторону прокуроров.
«Судья по собственной инициативе посчитала, что темы презентаций и обсуждений, на основании которых было вынесено представление, затрагивают „сферы государственного строительства и защиты основ конституционного строя“», — отметил защитник. Что понимается под этими терминами, добавил Поповский, судья так и не пояснила.
Не удалось ей, по мнению защитника, объяснить и то, как именно «Априори» «формировал общественно-политические взгляды и убеждения». Поповский напомнил, что вызванный прокуратурой свидетель — арендодатель центра — посчитал прошедшую лекцию научно-познавательной.
Юрист считает, что представление прокуратуры и решение суда первой инстанции противоправны.
Он также отметил, что суд первой инстанции посчитал, что представление прокуроров не нарушает ст. 10 и 11 Европейской конвенции по правам человека, гарантирующей право на свободу мнений. Судья посчитала, что лекция «Смешанная избирательная система: анализ и перспективы для Приднестровья» не была собранием. По словам Поповского, это противоречит практике Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Он также напомнил, что городской суд открыто нарушил принцип открытости судебного разбирательства. «Нам не обеспечили проведение судебного заседания в помещении, которое могло бы вместить всех желающих. Непонятна была и не предусмотренная законом процедура записи паспортных данных посетителей. С какой целью суд фиксировал их данные?», — спросил Поповский.
После выступления защитника судьи молча удалились на совещание. В итоге они решили оставить без изменений решение суда первой инстанции и, соответственно, представление прокуратуры. «Априори» обязали в этот же день отправить прокурорам отчет о том, как они «устранили нарушения».
«Создалось ощущение, что решение уже было определено» Для общественников решение Верховного суда не стало сюрпризом. «Решение было ожидаемо. Сейчас мы планируем подать жалобу в ЕСПЧ и в Конституционный суд», — рассказал NM председатель «Априори» Евгений Дунаев.
Защитник «Априори» Поповский в разговоре с NM возмутился тем, что прокурор на заседании суда даже не стал читать свою речь.
«Сегодня прокурор не сказал ни одного слова. Создалось ощущение, что решение уже было определено», — поделился Поповский.
После отчета перед прокуратурой «Априори» ждет новая проверка. Ее результаты определят судьбу общественной организации. Если прокуроры посчитают, что «Априори» не устранил нарушения, указанные в представлении, в соответствии с законом «Об НКО» организацию ликвидируют.
Молчать не вредно. С общественниками Приднестровья поступят по-российски В министерстве юстиции Приднестровья зарегистрировано более 600 общественных организаций, и лишь единицы открыто занимаются правозащитной... «Уже сегодня мы должны устранить предписанные нам нарушения и отчитаться перед прокуратурой. Как исправить нарушения [лекцию и выставку], выявленные в ходе прокурорской проверки, нам не понятно. Как закон бессмысленный, так и представления бессмысленные», — недоумевал Поповский.
Он отметил, что центр может дать только один ответ прокуратуре: «нарушения исправлены, иностранное финансирование не осуществляется». При этом Поповский уверен, что повторная прокурорская проверка покажет, что нарушения не устранены. «Разумеется, они вынесут отрицательное решение. По всей видимости, перед прокуратурой стоит задача найти жертву и устроить показательный процесс. Видимо, существование „Априори“ для них слишком болезненно», — пояснил защитник. В этом уверен и председатель организации. «Если прокуратуру не удовлетворит наш ответ, они начнут процедуру закрытия организации. Начнется судебный процесс и в течение полугода организацию могут закрыть, но в нашем случае может быть предусмотрен и ускоренный режим. Но мы сможем работать до самого момента закрытия», — добавил Дунаев в беседе с NM.
*** Напомним, в мае 2018 года в Приднестровье вступил в силу новый закон «Об НКО». Он запрещает приднестровским общественным организациям вести «политическую деятельность», используя иностранное финансирование. В случае допущения нарушений, прокуроры высылают организациям несколько предупреждений. Если нарушения не исправят, прокуратура имеет право через суд потребовать ликвидации НКО. Общественники сравнивают новый закон с российским законом об иностранных агентах.
Информационно-правовой центр «Априори» работает в Тирасполе с 2008 года. Он позиционирует себя как «открытая площадка свободных людей». На его базе работает гражданский клуб «№ 19», где регулярно проводятся дискуссии, лекции, выставки и кинопоказы. За последние два года в мероприятиях клуба в качестве спикеров участвовали в том числе несколько корреспондентов NM.