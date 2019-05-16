Dnestr.TV

 
0

Рост экспорта почти втрое превышают рост импорта

Рост экспорта почти втрое превышают рост импорта
Экспорт в первом квартале вырос на 8%. По данным Национального бюро статистики Молдовы, темпы роста экспорта почти втрое превышают рост импорта.

В январе-марте объем поставок за границу составил 733 миллиона долларов. Больше половины - товары местного производства, и этот показатель вырос почти на 13%.

Основным направлением остается рынок ЕС, на него приходится почти две трети поставок. В страны СНГ ушло 14% товаров. Первую строчку в структуре экспорта занимают машины и оборудование, их доля - 25%. Почто столько же приходится на продовольственные товары и животных. Третье место с 19% процентами занимают промышленные товары.

Импорт за тот же период вырос на 3%, составив миллиард 365 миллионов долларов. Здесь первые строки занимают машины, транспортное оборудование и минеральное топливо.

Источник
  • 16-05-2019, 07:12
  • DTV
  • Просмотров: 175
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Украину вернулся Коломойский – журналист
  • А получилось, как всегда!
  • Кто хочет "убить" Линксервис?
  • Посол МИД РФ: Москва выделила Приднестровью свыше 5 млр ...
  • Почти как в Никарагуа
  • Жалобу Шевчука отклонили
  • Россия подтвердила обвинение Плахотнюка в создании прес ...
  • «Задача — найти жертву и устроить показательный процесс ...
  • Украинцы отправили Зеленского на переговоры с Донбассом
  • Кишиневские врачи об экс-главе МИДа Приднестровья: «Мы ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Украину вернулся Коломойский – журналист
  • А получилось, как всегда!
  • Кто хочет "убить" Линксервис?
  • Посол МИД РФ: Москва выделила Приднестровью свыше 5 млр ...
  • Почти как в Никарагуа
  • Жалобу Шевчука отклонили
  • Россия подтвердила обвинение Плахотнюка в создании прес ...
  • «Задача — найти жертву и устроить показательный процесс ...
  • Украинцы отправили Зеленского на переговоры с Донбассом
  • Кишиневские врачи об экс-главе МИДа Приднестровья: «Мы ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна