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Возрадуемся!

Возрадуемся!
Темпы инфляции продолжают снижаться и в апреле достигли двухлетнего минимума, говорится в обзоре Приднестровского республиканского банка. За четыре месяца она составила 2,1%, хотя годом ранее в период января-апреля она равнялась 4,6%.

Министерство экономического развития в своем материале приводит такое сравнение с соседями: минимальный уровень инфляции за этот же период зафиксирован в России – 2,1%, в Беларуси цены выросли в среднем на 2,7%, в Республике Молдова – на 3%. Лидером по темпам роста стоимости товаров и услуг оставалась Украина, где показатель сформировался в пределах 3,4%.

На внутреннем потребительском рынке средний уровень цен вырос в прошлом месяце на 0,6%. Основное инфляционное воздействие оказывал сегмент продуктов питания – в основном подорожала плодоовощная продукция (+7,9%), прежде всего овощи (+15,1%). При этом нивелирующий эффект оказала дефляция по таким позициям, как яйца (-3,1%), сыры (-2,2%), масла и жиры (-0,8%).

Сегмент непродовольственных товаров в апреле характеризовался относительной ценовой стабильностью на фоне взаимопогашающего воздействия удорожания табачных изделий (+1,7%) и дефляционных трендов по большинству товарных позиций в пределах 0,1-0,4%.

В рамках социально-ориентированной государственной политики тарифы на услуги оставались практически неизменными. Повышение тарифов на услуги коммерческих банков (+0,1%), пассажирского транспорта (+0,3%) нивелировалось снижением стоимости оказания бытовых услуг (-0,1%).
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  • 16-05-2019, 07:14
  • DTV
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