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Названы лидеры второго полуфинала Евровидения-2019

Названы лидеры второго полуфинала Евровидения-2019
Стали известны новые десять исполнителей, которые продолжат борьбу в финале конкурса 18 мая.
В Тель-Авиве завершился второй полуфинал песенного конкурса Евровидение-2019.
По итогам голосования, в финал прошли десять стран – Северная Македония, Нидерланды, Албания, Швеция, Россия, Азербайджан, Дания, Норвегия, Швейцария, Мальта.

Восемь стран – Армения, Ирландия, Молдова, Латвия, Румыния, Австрия, Хорватия и Литва – не смогут продолжить борьбу в конкурсе.

Напомним, первая десятка полуфиналистов определилась 14 мая. В нее вошли Греция, Беларусь, Сербия, Кипр, Эстония, Чехия, Австралия, Исландия, Сан-Марино и Словения.

В финал автоматически попадают исполнители стран Большой пятерки основателей Евровидения − Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции, а также представитель страны-хозяйки – Израиля.
  • 17-05-2019, 07:01
  • DTV
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