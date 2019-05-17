Стали известны новые десять исполнителей, которые продолжат борьбу в финале конкурса 18 мая. В Тель-Авиве завершился второй полуфинал песенного конкурса Евровидение-2019. По итогам голосования, в финал прошли десять стран – Северная Македония, Нидерланды, Албания, Швеция, Россия, Азербайджан, Дания, Норвегия, Швейцария, Мальта.
Восемь стран – Армения, Ирландия, Молдова, Латвия, Румыния, Австрия, Хорватия и Литва – не смогут продолжить борьбу в конкурсе.
Напомним, первая десятка полуфиналистов определилась 14 мая. В нее вошли Греция, Беларусь, Сербия, Кипр, Эстония, Чехия, Австралия, Исландия, Сан-Марино и Словения.
В финал автоматически попадают исполнители стран Большой пятерки основателей Евровидения − Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции, а также представитель страны-хозяйки – Израиля.