В республике демографическая ситуация на протяжении многих лет не из лучших. К сожалению, такая же отрицательная динамика сохраняется в текущем году. Согласно официальным данным, представленным Государственной службой статистики ПМР, по итогам первого квартала 2019 года людей в Приднестровье умирает больше, чем рождается.
Разность между умершими и родившимся (естественная убыль населения) в Приднестровье за прошедшие три месяца составила 984 человека. В 2018 году естественная убыль населения за этот же период составляла 896 человек. Несмотря на то, что численно естественная убыль населения несколько снизилась за год, показатель остается отрицательно высокий.
За весь первый квартал текущего года в республике родилось 905 человек, а умерло – 1 888 человек. Таким образом, в Приднестровской Молдавской Республике на двух новорожденных приходится приблизительно два умерших, согласно официальным данным Госстата ПМР. В 2018 году в отчетный период родилось 1 002 человека, а умерло – 1 896 человек. Если сравнивать показатели двух последних лет, в республике новорожденных уменьшилось почти на 10%, а умерших – на 0,5%. То есть основная причина сокращения численности населения ПМР (без миграционной составляющей) – это резкое снижение рождаемости. Причем эта динамика хронической. К главной причине снижения рождаемости демографы обычно причисляют экономические трудности, что соответствует действительности для Приднестровья.
В первом квартале 2019 года общее число родившихся по республике составило 905 человек, из них: в городской местности – 687 чел., в сельской местности – 218 чел. Почти треть новорожденных из Тирасполя – 284 чел. Следом расположились: Бендеры – 164 чел., Слободзейский район – 149 чел., Рыбницкий район – 115 чел., Григориопольский район – 84 чел., Дубоссарский район – 55 чел., Каменский район – 33 чел. и Днестровск – 21 человек.
Если сравнивать с этим же периодом предыдущего года, можно выделить Григориопольский район. В этом регионе Приднестровья рождаемость увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 13,5%. Во всех остальных приднестровских регионах количество родившихся сократилось: в Каменском районе – на 31%; Григориопольском районе – на 20%; Дубоссарском районе – на 19%; Рыбницком районе – 19%; Бендерах – 11%; Слободзейском районе – на 7%; Тирасполе – 7%; Днестровске – 4%.
Общее число умерших в первом квартале 2019 года по республике составило 1 888 человек, из них: в городской местности – 1 226 чел., в сельской местности – 662 чел. Почти четверть погребенных приходится на Тирасполь – 426 чел. Далее в печальном списке следуют: Слободзейский район – 378 чел., Бендеры – 344 чел., Рыбницкий район – 333 чел., Григориопольский район – 163 чел., Дубоссарский район – 133 чел., Каменский район – 98 чел. и Днестровск – 43 чел.
Если сравнивать с 2018 годом, можно выделить четыре региона – Григориопольский, Дубоссарский, Каменский районы и город Тирасполь. В данных регионах смертность снизилась по сравнению с показателями прошлого года: в Тирасполе и Григориопольском районе – на 12%; Каменском районе – на 9%; Дубоссарском районе – на 2%. Еще в четырех регионах республики количество умерших увеличилось: в Рыбницком районе – на 22%; Днестровске – на 16%; Слободзейском районе – на 4% и Бендерах – на 3%.
Из представленного видно, что наиболее катастрофичная статистика по рождаемости и смертности в начале 2019 года сложилась в Рыбницком, Слободзейском районах, Бендерах и Днестровске. В этих регионах оба показателя ушли в минус. Также среди особо неблагополучных по естественному движению населения – Каменский район и Тирасполь.
Наиболее частыми в структуре смертности являются: ишемическая болезнь сердца, новообразования, сосудистые поражения мозга, болезни органов пищеварения, отравления, травмы и убийства. Источник