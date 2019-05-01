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В РФ отреагировали на слова Зеленского о Донбассе

В РФ отреагировали на слова Зеленского о Донбассе
Кремль не стал поздравлять Зеленского с инаугурацией
Зеленский "может и должен решить" решить ситуацию на Донбассе на основе плана, изложенного в минских договоренностях, говорит Песков.
Президент России Владимир Путин не будет поздравлять украинского коллегу Владимира Зеленского с инаугурацией, но поздравит его с первыми успехами по Донбассу, если таковые произойдут. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Президент Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли Путин поздравлять Зеленского с инаугурацией.

Песков не стал конкретизировать, в чем могут заключаться эти "первые успехи". "Но первые успехи будут очевидны. Если они будут, мы с вами их увидим невооруженным глазом", - отметил он.

Песков добавил, что Путин пока что не планирует осуществлять контакты с Зеленским. "Нет, в настоящий момент на повестке дня никаких контактов нет", - сказал он.

При этом Кремль рассчитывает, что переговоры с Киевом об обмене удерживаемыми лицами продолжатся и при новом президенте Украины. Так Песков прокомментировал заявление Зеленского о готовности к диалогу по прекращению огня в Донбассе, настаивая при этом на возвращении удерживаемых лиц.

В то же время, комментируя намерение Зеленского вернуть Крым, Песков заявил, что полуостров является регионом РФ, поэтому вопрос о его принадлежности не стоит.

Говоря об урегулировании ситуации на юго-востоке Украины, он отметил, что эту внутриукраинскую проблему президент Зеленский "может и должен решить" на основе четкого плана, изложенного в минских договоренностях.

Как сообщалось, во время выступления в парламенте после инаугурации Зеленский заявил о первоочередности решения ситуации на Донбассе и о готовности к диалогу с Россией в вопросе освобождения пленных.
  • Вчера, 15:30
  • DTV
  • Просмотров: 79
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