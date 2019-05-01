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Депутат Госдумы: жителям Приднестровья скоро будут выдавать паспорта РФ


Депутат Госдумы: жителям Приднестровья скоро будут выдавать паспорта РФ
Александр Ярошук, депутат Государственной Думы от партии "Единая Россия", рассказал, что в ближайшее время правительство России примет решение о выдаче паспортов РФ в Приднестровье.

Как отметил Ярошук, в российском правительстве есть много лоббистов, хорошо понимающих проблематику всех непризнанных республик (в том числе Приднестровья, ЛНР и ДНР), и российских граждан, проживающих в этих регионах.

В России уже откорректировали необходимые для этого процесса законы, основываясь на предложениях, поступивших от граждан Приднестровья.

Депутат рассказал, что, помимо этого, Россия планирует финансирование строительства ряда объектов в Приднестровье, которые были начаты, но так и не достроены. Москва также начнет обеспечение региона коммунальной техникой и троллейбусами.

Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют украинцы и русские, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии на волне национализма. После неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему в 1992 году Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией, напоминает РИА Новости.
  • Вчера, 15:36
  • DTV
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