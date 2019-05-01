Не всякого сомнения, не стоит упоминать, что группа посвящена выборным процессам Приднестровья. Осмелюсь напомнить, что в городах и селах Приднестровья проживает до трети граждан Украины. Осмелюсь напомнить, что экономически регион весьма плотно связан с Украиной, украинским рынком продовольственных товаров. Можно сказать, что рынок Украины “жизненно важен”, перебои с поставкой продуктов питания может весьма негативно отозваться на ПМР. Не только экономически. Осмелюсь напомнить. что элиты финансовые. бизнес элиты плотно связаны с украинскими элитами, даже более. чем с “декларируемыми российским Наконец, “Приднестровскую карту” украинские политики часто разыгрывают как козырную, в торговле с Россией. Политической торговле. Экономической.
Легко "задушить в братских объятиях" Итак, среди приднестровского населения - масса украинцев. Значит, заметно информационное влияние идеологической составляющей правящей украинской элиты. Рядовые граждане Украины, как минимум в половине случаев активно поддерживают “идеи команды Зе!”. Другая половина, “настороженно сочувствует”, ибо находится под влиянием пропаганды и российской и украинской. При этом бизнес-элиты достаточно плотно связаны “с командой Порошенко”. В таком случае неминуем “раскол”, при котором бизнес элиты “зависают в воздухе”, не имея поддержки со стороны элит провластных, Украины, и собственных жителей, которые к тому же, граждане сопредельного государства! Успеют ли договориться “на новых условиях....??? Источник