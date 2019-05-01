Dnestr.TV

 
0

Значение победы Зеленского для Приднестровья

  • Категория: ---
Значение победы Зеленского для Приднестровья
Не всякого сомнения, не стоит упоминать, что группа посвящена выборным процессам Приднестровья.
Осмелюсь напомнить, что в городах и селах Приднестровья проживает до трети граждан Украины.
Осмелюсь напомнить, что экономически регион весьма плотно связан с Украиной, украинским рынком продовольственных товаров. Можно сказать, что рынок Украины “жизненно важен”, перебои с поставкой продуктов питания может весьма негативно отозваться на ПМР. Не только экономически.
Осмелюсь напомнить. что элиты финансовые. бизнес элиты плотно связаны с украинскими элитами, даже более. чем с “декларируемыми российским
Наконец, “Приднестровскую карту” украинские политики часто разыгрывают как козырную, в торговле с Россией. Политической торговле. Экономической.


Легко "задушить в братских объятиях"
Итак, среди приднестровского населения - масса украинцев. Значит, заметно информационное влияние идеологической составляющей правящей украинской элиты. Рядовые граждане Украины, как минимум в половине случаев активно поддерживают “идеи команды Зе!”. Другая половина, “настороженно сочувствует”, ибо находится под влиянием пропаганды и российской и украинской.
При этом бизнес-элиты достаточно плотно связаны “с командой Порошенко”.
В таком случае неминуем “раскол”, при котором бизнес элиты “зависают в воздухе”, не имея поддержки со стороны элит провластных, Украины, и собственных жителей, которые к тому же, граждане сопредельного государства! Успеют ли договориться “на новых условиях....???
Источник
  • Вчера, 15:39
  • DTV
  • Просмотров: 163
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Украину вернулся Коломойский – журналист
  • А получилось, как всегда!
  • Кто хочет "убить" Линксервис?
  • Посол МИД РФ: Москва выделила Приднестровью свыше 5 млр ...
  • Почти как в Никарагуа
  • Жалобу Шевчука отклонили
  • Россия подтвердила обвинение Плахотнюка в создании прес ...
  • «Задача — найти жертву и устроить показательный процесс ...
  • Украинцы отправили Зеленского на переговоры с Донбассом
  • Кишиневские врачи об экс-главе МИДа Приднестровья: «Мы ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Украину вернулся Коломойский – журналист
  • А получилось, как всегда!
  • Кто хочет "убить" Линксервис?
  • Посол МИД РФ: Москва выделила Приднестровью свыше 5 млр ...
  • Почти как в Никарагуа
  • Жалобу Шевчука отклонили
  • Россия подтвердила обвинение Плахотнюка в создании прес ...
  • «Задача — найти жертву и устроить показательный процесс ...
  • Украинцы отправили Зеленского на переговоры с Донбассом
  • Кишиневские врачи об экс-главе МИДа Приднестровья: «Мы ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна