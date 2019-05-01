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Дата выборов в Раду, кадры Зеленского

Дата выборов в Раду, кадры Зеленского
Встреча Зеленского с руководством Верховной Рады и парламентских фракций
Названа дата досрочных выборов в Верховную Раду и известны кадровые назначения в АП. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

На Порошенко завели дело о госизмене

Государственное бюро расследований начало производство против высших должностных лиц государства по статьям о государственной измене и превышении судебных полномочий.

Расследование касается событий 25 ноября 2018 года, когда украинские корабли пытались пройти Керченский залив и были остановлены вооруженными силами России.

Зеленский провел ряд кадровых назначений

Президент Владимир Зеленский произвел ряд кадровых назначений. Юрист Андрей Богдан стал новым главой Администрации президента, а партнер Зеленского по бизнесу Сергей Шефир назначен первым помощником президента.

Кроме того, Зеленский назначил заместителей главы АП, своих помощников, советников и представителя президента в Верховной Раде.

Президент также уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных сил Украины. На эту должность назначен Руслан Хомчак.

Миссия МВФ прибыла в Украину

В Украине начала свою работу миссия Международного валютного фонда. Она будет находиться в Украине две недели.

Миссия МВФ прибыла для того, чтобы дать оценку украинским реформам, которые правительство обязалось провести в рамках программы сотрудничества.

В частности, среди требований МВФ к Украине было уравнивание цен на газ для населения по рыночным ценам, проведение реформы в банковском секторе, уменьшение размера дефицита государственного бюджета, введение уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Зеленский назначил дату досрочных парламентских выборов

Президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады и назначил выборы на 21 июля. В то же время глава государства призвал спикера парламента Андрея Парубия созвать на 22 мая внеочередное заседание Рады. В повестку дня Зеленский просит включить вопросы, связанные с внесением изменений в избирательное законодательство и законодательство о публичных закупках.

США расширили санкции против России

Власти США ввели санкции в отношении двух российских компаний и военного учебного центра. Российским организациям инкриминируется нарушение национального законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

В "черном списке" фигурирует целый ряд китайских и сирийских юридических компаний, а также организации из России – учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, Тульское конструкторское бюро приборостроения и Московский машиностроительный завод Авангард.

Зеленский предложил референдум о диалоге с Россией

Вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией должен рассматриваться не только политиками, депутатами и президентом, но и всем народом Украины. Об этом заявил глава Администрации президента Андрей Богдан.

"Мы вынуждены искать компромисс. Единственное, Владимир Зеленский сказал, что мы не торгуем нашими территориями и нашими людьми", – подчеркнул он.
  • Сегодня, 12:07
  • DTV
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