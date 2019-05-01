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Додон заявил, что готов распустить парламент в предстоящие две недели

Додон заявил, что готов распустить парламент в предстоящие две недели
Если в предстоящие две недели не будет создано большинство, президент распустит парламент.

Впервые в современной истории Республики Молдова, за 27 лет независимости нашей страны, по истечении практически 3 месяцев со дня парламентских выборов и почти 2 месяцев со дня проведения учредительного заседания Парламента РМ, нет ни председателя законодательного органа, ни парламентского большинства, ни функционального правительства. Об этом в рамках брифинга для прессы заявил президент Игорь Додон, который осудил “политический эгоизм и чрезмерные амбиции некоторых депутатов и парламентских групп”, пишет aif.md

– Граждане РМ, люди, ждут создания парламентского большинства, ждут того, чтобы депутаты, наконец, взялись за работу. Хочу обратиться к депутатам, избранным в Парламент РМ 24 февраля: или вы беретесь за работу – вы получаете зарплату, в 10 раз большую, чем средняя пенсия по стране, – создаете парламентское большинство, избираете руководство парламента, вместе избираем правительство, или признаете, что гордость не позволяет вам найти общий язык, и тогда идем на досрочные выборы. Хватит этих игр “туда-сюда”. Одни ходят по пустому парламенту и устраивают там шоу. Не знают ни регламента, ничего. Создавайте парламентское большинство и созывайте заседание парламента, в чем проблема?! – сказал глава государства.

Игорь Додон призвал отложить в сторону “дурацкие амбиции”, которые надоели уже всем гражданам Республики Молдова, вне зависимости от того, за какие партии они голосовали на прошедших выборах. “Хватит!” – сказал президент.

Глава государства также отметил, что сегодня он обратился в Конституционный суд, чтобы выяснить, когда начался отсчет 3 месяцев, по истечении которых президент может распустить парламент: с 9 марта, когда были признаны результаты выборов, или с 21 марта, когда состоялось учредительное заседание законодательного органа.

– Но, скорее всего, осталось две недели. Всего лишь две: следующая и еще одна, с 3 по 7 июня. Если за эти две недели вы не найдете общий язык и не создадите парламентское большинство, я буду вынужден распустить парламент, а ответственность за последствия – будете нести вы. Время пошло, – подытожил Игорь Додон.
  • Вчера, 19:30
  • DTV
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