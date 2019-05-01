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Прожиточный минимум в Приднестровье

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Прожиточный минимум в Приднестровье
Величина прожиточного минимума в ПМР В апреле 2019 года величина прожиточного минимума в Приднестровской Молдавской Республике увеличился по сравнению с предыдущим месяцем: для трудоспособного населения – на 0,92%, в среднем на ребенка – на 0,84%, для пенсионеров – на 1,02%, в среднем на душу населения – на 0,86%.

Согласно расчетам Министерства по социальной защите и труду ПМР, величина прожиточного минимума за апрель 2019 года по социально-демографическим группам населения составила:
- для трудоспособного населения – 1 643 руб. (1 628 руб. – в марте 2019 года),
- для мужчин от 16 до 59 лет – 1 701 руб. (1 686 руб.),
- для женщин от 16 до 54 лет – 1 580 руб. (1 566 руб.),
- для пенсионеров – 1 291 руб. (1 278 руб.),
- в среднем на одного ребёнка – 1 568 руб. (1 555 руб.),
- для детей в возрасте до 6 лет – 1 399 руб. (1 389 руб.),
- для детей от 7 до 15 лет – 1 713 руб. (1 698 руб.),
- в среднем на душу населения – 1 529 руб. (1 516 руб.).
Увеличение прожиточного минимума в апреле 2019 года и инфляционных процессов по сравнению с прошлым месяцем связано в основном с ростом цен на продукты питания и промышленные товары.

Прожиточный минимум представляет собой стоимостную оценку минимального набора продуктов питания (49,9% в структуре прожиточного минимума), а также стоимость непродовольственных товаров (19,4%) и жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (28,9%), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены и обязательные платежи и сборы (1,8%).
  • Сегодня, 04:53
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