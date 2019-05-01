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Назад в лихие 90-е: В Одесской области связанным и со следами пыток найден труп мэра столицы Приднестровья – гражданина Молдовы

Назад в лихие 90-е: В Одесской области связанным и со следами пыток найден труп мэра столицы Приднестровья – гражданина Молдовы
У руководства города Андрей Безбабченко находился с 2012 по 2016 год, а в последнее время занимался строительным бизнесом
В Одесской области найден мертвым гражданин Молдовы, который являлся руководителем тираспольского предприятия, сообщает УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительной версии, сообщение об исчезновении Безбабченко поступило от его возлюбленной ещё вчера. В доме предпринимателя, находящемся в пригороде Одессы, полиция нашла следы крови. В 5 км от дома находится заброшенное здание, в котором и было обнаружено тело Безбабченко.

Труп мужчины обнаружили на заброшенной территории в селе Вапнярка Лиманского района. Рядом с телом стоял автомобиль Infiniti. Тело погибшего со следами пыток было прислонено к стене заброшенного здания, а руки - связаны.

Назад в лихие 90-е: В Одесской области связанным и со следами пыток найден труп мэра столицы Приднестровья – гражданина Молдовы
Тело Андрей Безбабченко обнаружили на заброшенной территории в селе Вапнярка

По полученной информации, погибший 1964 года рождения, возглавлял инвестиционно-строительную компанию с главным офисом в Тирасполе - столице непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики".

Назад в лихие 90-е: В Одесской области связанным и со следами пыток найден труп мэра столицы Приднестровья – гражданина Молдовы
Фото с места преступления (deschide.md)

Назад в лихие 90-е: В Одесской области связанным и со следами пыток найден труп мэра столицы Приднестровья – гражданина Молдовы
Фото с места преступления (deschide.md)

По одной из версий, это было разбойное нападение с целью грабежа, но автомобиль убитого люкс-класса остался нетронут. Кроме того, как сообщают в ТГ, на руке убитого остались нетронутыми дорогие часы.

Напомним, что убитый был в свое время в команде экс-президента Приднестровья Евгения Шевчука. Он находился в розыске правоохранительными органами региона.

Полиция начала досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство).
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  • Сегодня, 16:35
  • DTV
  • Просмотров: 15
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