Основные версии убийства мэра Тирасполя: Уголовщина, бизнес-разборки или политика – намек экс-президенту ПМР Шевчуку, который недавно был в Молдове

Сообщаем для читателей «КП» подробности кошмарного преступления в Одесской области, жертвой которого стал Андрей Безбабченко

Учитывая, что тема с убийством экс-мэра Тирасполя Безбабченко станет на некоторое время главной в молдавском медиа-пространстве, мы попытались понять, кому это выгодно.



1. Банальное ограбление



Эта версия, насколько нам известно, отрабатывается украинскими силовиками в первую очередь. В ее пользу говорит тот факт, что Андрей Безбабченко передвигался по Одесской области на автомобиле с приднестровскими номерами – не секрет, что для многих радикалов это как красная тряпка и призыв к действию – часто безнаказанному. Типа, «так ему и надо – сепаратисту». Впрочем, до убийств до сих пор не доводили.



То, что это, скорее всего, не попытка ограбления, говорит и следующее: автомобиль люкс-класса Infiniti был брошен неподалеку от тела, а дорогие часы на руке Безбабченко не были сняты…



2. Происки бизнес-партнеров



Андрей Безбабченко возглавлял инвестиционно-строительную компанию с главным офисом в Тирасполе. Те, кто знал его манеру вести бизнес, не особенно удивлены.

«На Украине и за меньшее могут убить», - пишут в социальных сетях.

Мы не станем расшифровывать, что имеется ввиду, но заметим, что перешел дорогу Андрей Безбабченко многим авторитетным людям Одессщины.

В общем, МВД Укрианы есть, что расследовать в этом направлении.



3. Предупреждение Шевчуку

По одной из самых экзотических версий, которые сейчас гуляют в СМИ и социальных сетях, показательное убийство Безбабченко случилось после весьма вероятного приезда экс-президента Приднестровья Евгения Шевчука в Молдову. Дело в том, что убитый был одним в свое время из самых активных сторонников бывшего тираспольского лидера. И что произошедшее – своего рода преждупреждение Шевчуку, чтобы он и не думал возвращаться в регион.



Но в такое случае возникает сразу вопрос: каким надо быть безбашенным, чтобы организовать убийство на территории Украины? Смысл? Ведь понятно, что такое дело, тем более на неподконтрольной Тирасполю территории, скорее всего, будет раскрыто. Смысл тогда подставлять приднестровским властям себя и жителей региона? Тем более, как говорят, Безбабченко без пыли и шума могли взять в Приднестровье, куда он периодически наведывался, несмотря на то, что он находился в розыске местными правоохранительными органами.



4. Показательное выступление силовиков Украины

По этой версии, Андрея Безбабченко могли ликвидировать украинские силовики в ходе показательной спецоперации. В соседней стране только-только всупил в должность президента Владимир Зеленский, там сейчас начнется чистка в «серьезных» ведомствах. Кто-то, возможно, захотел выслужиться, либо кого-то в Одессе в погонах, наоборот, хотят подставить.



Мы продолжаем следить за расследованием этого громкого дела.