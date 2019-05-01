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Молдове грозит наводнение: Уровень воды в Днестре поднимется на полтора метра уже в ближайшие дни

Молдове грозит наводнение: Уровень воды в Днестре поднимется на полтора метра уже в ближайшие дни
Государственная гидрометеорологическая служба объявила о скором повышении уровня воды в Днестре на участке от Наславчи до Дубоссар.
Уровень воды поднимется на полтора метра с 22 по 29 мая, сообщает IPN.
К повышению уровня воды привело решение Агентства водных ресурсов Украины увеличить сброс воды из Днестровского водохранилища на реке Днестр до 1100 кубометров в секунду. Украинские власти приняли такое решение из-за обильных осадков в Карпатах.
Заместитель директора Агентства Apele Moldovei Раду Казаку рассказал IPN, что до сегодняшнего дня поток воды на выходе составлял 700 куб. метров в секунду. В результате решения Киева уровень воды в Днестре увеличится на полтора метра по сравнению с обычным уровнем, но риска наводнений нет. Защитные дамбы выдерживают сброс до 2600 куб. метров в секунду.
На реке Прут поток воды на выходе из озера Костешть-Стынка теперь составляет 400 куб. метров в секунду, а дамбы могут удерживать 1000 куб. метров воды в секунду.
КПП паромного типа «Косэуцы-Ямполь» и «Сороки-Цекиновка» уже временно приостановили свою работу из-за повышения уровня воды в Днестре.
  • Сегодня, 16:35
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