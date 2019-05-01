Бендерский завод «Электроаппаратура» возобновил свою работу. Его новый собственник и инвестор – ОАО «Потенциал».

Напомним, что в 2007 году завод был приватизирован, а через два года зарплату начали выплачивать нерегулярно. В январе 2015 года по решению суда предприятие признано банкротом, но в некоторых цехах работа продолжалась на арендованном оборудовании. В настоящее время задолженность по зарплате составляет 3 млн 300 тысяч рублей.



В прошлом году завод передали Государственной управляющей компании. Принятые меры позволили исправить ситуацию и вернуть завод в рабочее состояние, сообщает БТВ.



«Это заслуга трудового коллектива, который верил в нас, и управляющей компании, которая приложила максимум усилий в части достижения этого результата: выплата задолженностей в полной мере, завершение в 2019 году процедуры ликвидации ОАО «Электроаппаратура», - отметил конкурсный управляющий завода Владимир Станиславский. – Вся задолженность по зарплате завода будет выплачена до 3 июня. Будут сформированы списки по группам, чтобы не было очередей, люди будут уведомлены».



По его словам, предприятие с новым названием «Потенциал» сохранит свой профиль. Здесь будет создано 115 новых рабочих мест. Заводу нужны разные специалисты: от токарей и фрезеровщиков до работников столовой и медпункта.



У предприятия уже есть заказы: электрические машины для Молдавского металлургического завода, троллейбусных управлений, электросетей и подстанций по всей республике. Востребованы они и за рубежом.



«С заводом им. Козлова (Минск) – холдингом, который принял нас и протянул нам руку помощи в части создания совместного предприятия по выпуску трансформаторов маслонаполненных и сухих – у нас есть соглашения в виде меморандумов и контрактов», - рассказал Владимир Станиславский.