Верховный суд вынес обвинительный приговор экс-главе правительства ПМР Татьяне Туранской по делу об удержании в 2015 году 30% из зарплат работников бюджетной сферы и пенсий. Её приговорили к 8 годам лишения свободы. Такие же сроки получили бывшие министры Майя Парнас, Елена Гиржул и Оксана Буланова. Кроме восьми лет заключения каждую из экс-министров лишили всех наград и права занимать государственные должности в течение четырёх лет после отбытия наказания.
Отметим, что дело рассматривалось в заочном порядке ввиду отсутствия бывших чиновниц на территории ПМР. Обвиняемые объявлены в розыск.
Г.В. А вот и комментарий из социальных сетей:
Экс-президент ПМР Евгений Шевчук также высказался в социальных сетях:
Мнение по факту «заказных уголовных дел» в ПМР в отношении экс-руководителей экономического блока Правительства ПМР (2012-2016): Гиржул Е, Парнас М, Булановой О.
Сегодня, в Приднестровье, проходят «очередные суды» с вынесением приговора, (по минус, так называемым, 30 процентам) осуждают убежден - невиновных. Напомню факты истории; - в декабре 2014 года, ВС ПМР, утверждает бюджет на 2015 год, по общему кругу с дефицитом бюджета, необеспеченным источниками финансирования в сумме 555 млн рублей, - В 2015 году падение цен на нефть, кризисные проявления, и обвал национальных валют, практически во всех странах СНГ, - Ухудшение транспортной логистики через Украину, в связи с ситуацией в Украине и падением гривны с 8 до 27, - Уменьшением поступление запланированных налоговых платежей от «шерифовских структур»,в 2015 году, примерно на 400 млн рублей, - Резервирование «не налоговых, доходов, не бюджетных доходов» , в соответствие с компетенцией Президента и Законом « Об обороне» и «О мобилизационных ресурсах», - Фиксация стабильного курса рубля в ПМР на весь 2015 год, повлекшее снижение цен внутри ПМР, - Снижение тарифов для населения, по услугам , в среднем - на 7 процентов, - Во исполнение норм законов о бюджете, принятие Постановление Правительства, для финансирования социальных статей в сложившихся условиях, когда денег не было заложено для финансирования всех 22 социальных статей бюджета-самими «олигархическими законодателями» - Задержка (пенсий и зарплат) на 30 процентов, в расчете на временность, в рамках выделенного бюджетом финансирования и утвержденного дефицита, - Выплата в течение года-задолженностей всем пенсионерам, при фиксированном курсе рубля, к концу года, , - При использовании всех возможностей, предписаний, Закона «О бюджете» в 2015 году, остался долг пред бюджетниками еще на сумму около 300 млн рублей, что подтверждает «по цифрам» -отсутствие средств изначально при принятии бюджета в Верховном Совете и преодолении затем вето Президента. Малограмотные юристы, да и думающие граждане понимают, что не может быть события и состава «преступления», в случаях, если гражданин действовал в рамках предписания закона, или Постановления Правительства- нормативно-правовых актов, обязательных для исполнения всеми гражданами. Теперь, «суд» ,который обязан руководствоваться законом и объективными фактами восстановленных событий - «осуждает» за исполнение норм закона и Постановления Правительства должностных лиц, которые были исполнителями. Напомню, что принятое Постановление Правительства - это коллегиальное, не оспоренное и не отмененное решение уполномоченного органа власти - Правительства. А, если вспомнить что в ПМР нет в законодательстве уголовной ответственности за «коллегиальные решения или за исполнение норм законов или норм Постановлений Правительства, то становится очевидной «заказушносьть и абсурдность» факта самого возбуждения уголовного дела. Все эти аргументы были известны и опубликованы в СМИ, более того, Прокуратура ПМР, проводившая неоднократные проверки в 2015-2016, конкретно указала, что нет в действиях должностных лиц «состава преступления». Однако, «прокурор пришедший из прошерифовских структур» -Гурецкий, в 2017, после выборов -посчитал иначе.Наверное ,юридическая наука у этого «прокурора особая» Особо подчеркну, никаких хищений или присвоения бюджетных средств даже «олигархическим судами»,по всем уголовным делам, по факту, не установлено. А, как «пели», «пели» по СМИ, то как?
Всплывала переодически информация , что «юридическим обоснованием этой уголовной галиматьи», в разное время, якобы, занимались ,подключались, «спецы» юридических наук : Гурецкий, Константинов, Нягу, Антюфеева, Мова, Василатий, могу высказать предположение, что это или грубейшая «ошибка», или что то из старческого маразма, или выполнение вероятного «приказа вероятных мстителей» полагаю, (Гушана, Шкильнюка) или отсутствие элементарных знаний, что делает данных людей, просто опасными для общества.
В свое время , даже «Счетная палата» -Изместьева, как представитель контрольного органа ВС, подтверждала , что для финансирования всех социальных расходов, которые «первостепенны» и определены законом, не заложено достаточно средств. Но цифры законов и факты, очевидно уступили «политическому осуждению», которое не имеет ничего общего с действующим законодательством и правом. А, так как в ПМР, сейчас, полагаю, политические структуры подменены «силой олигархической воли», то «заказушность» этого «цирка», надеюсь, понятна думающим.
Различные источники информации , еще в 2015 году, давали информацию, что именно «некий» Шкильнюк, недвусмысленно, полунамеками, угрожал, «последствиями» ряду должностных лиц ,якобы, за то, что «подопечным структурам шерифа», члены Правительства, не соглашались предоставлять по «желаемой»Шкильнюком», еще более низкой цене на газ , для «Тиротекса» , «Молдавизолита», «Тиротексэнрго»,хотя, она и так , почти в пять раз, была ниже рыночной и именной у «них». И, тогда, КГБ, не смогло или не захотело (теперь есть и такие основания)задокументировать возможные «перлы» Шкильнюка, а теперь, формируется стойкое убеждение, что это личная месть и ничего больше, так как такие уголовные дела, решения судов, полагаю, не имеют ничего общего с правом как таковым.
Очень интересно, почему «суд»,»прокурор», в рамках исполнения бюджета 2015, усмотрел «преступление»в 2017, в действиях должностных лиц «Правительства», исполнявших нормы Закона, Постановления Правительства, двух коллегиальных органов власти, в 2015, а в действиях законодателей, голосующих за бюджет без средств - нет. Разве не очевидны причины и следствие? Особенно, когда действующая редакция закона «О бюджетной системе» вменяет в обязанность законодателям принимать сбалансированный бюджет? Ну, раз изобрели «в юридической науке господа», доселе неизвестное, осуждать людей вопреки предписаний действующих законов, так применяйте «изобретения» и к депутатам, или «низя», с одного «кармана питаетесь»? Сложилось впечатление, что «сошли с ума» как некоторые теперешние «должностные» лица, так и некоторые -ретивые журналисты, позволяющие себе, полагаю, оскорбительные посылы в отношении экс-министров, именно женщин звучащих по государственным СМИ или из уст «привластных должностных лиц, СМИ». Они видимо не в курсе о Конституционном запрете уничижения людей по половым признакам?А, где, в этом случае, любитель футбола,«прокурор»? Или это некая форма зависти? Мудаки-завидуйте -тихо, умнее выглядеть будете.
В завершении скажу, что в той ситуации, было решение принято верным, во всех соседних странах, потери граждан в доходах, были гораздо более существенны и в разы.
Считаю, нужно поблагодарить людей ,принявших тогда ответственное решение, показавшее свою эффективность. Вынужден напомнить, как на выборах 2015-2016, те, кто сейчас, «сидит» в креслах, обещали и компенсировать задержки 2015 года и ежегодное увеличение и рост и зарплат, пенсий , минимум на 7 процентов, да и еще многого чего. Они даже кредит взятый под зарплату в 2016 году не вернули своевременно.Что эти «брехуны» -реально сделали? Ответьте, каждый, для себя, сами.
Мне понятно, думаю, «участникам этого олигархического судилища»(«прокурорам, следователям, судьям, некоторым лжецам депутатам»), понятно, что намеренное осуждение невиновных это тяжкое преступление против правосудия и теперь они в разной степени соучастники, но заказчики и организаторы ,полагаю, в этой конструкции, очевидны и у них, особая роль и должна быть особая ответственность. Уверен, ответственность настигнет всех. Хочу выразить слова поддержки невинно-осужденным, родным и близким. Вы проявили выдержку и подверглись, уверен, противоправному посягательству. Хочу обратиться к думающей части приднестровского народа, с просьбой, поддержать словом родных и близких осужденных находящихся в Приднестровье. Уверен, все изменится и справедливость восторжествует".