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Кремлевские слухи: Михаил Бабич будет курировать не только Украину

Кремлевские слухи: Михаил Бабич будет курировать не только Украину
Россия сегодня: О теме Михаила Бабича, вроде возможного «куратора» Украины или... ? Так возле персоны экс-посла России в РБ слухи ходят последние 3 недели. Что же это за слухи и какова вероятность их исполнения в нашем материале на ПИКinform

Что самое интересное Бабич может стать и «куратором» Украины от Кремля или занять весомую должность в Кремле и курировать вообще всю внешнюю политику с «союзными государствами», такими как РБ, Украина, Молдова, Казахстан, ПМР, Абхазия, Осетия и т.д.

Сейчас в «околокремлвской тусовке» ходят слухи, что это два варианта развития событий, которые уже оговаривались и сейчас идет ознакомления с «делами».
Бабича сразу хотели ставить на обычного «куратора» только украинской темы, но после его пребывания в РБ, его рейтинг и авторитет вырос и теперь его «сватают» на более высокую должность.
Всё зависит сейчас от Владимира Путина.

Но и так и так Бабич будет заниматься темой Украины и ЛДНР. Во втором варианте, где рассматривают более высокую должность, у Бабича будут более широкие полномочия и «страны», а не только украинский вопрос, которые он будет курировать.

Скорее всего, заминка с назначением сейчас происходит из-за того, что в самой РФ во внутренней политике не хватает такого как Бабич, ведь последние события в ЕКБ, показали халатность региональных элит и, оппозиция воспользовалась темой и начала «шатать» уже по всей стране эту тему. Не говоря темы «мусорных полигонов» и т.д.

В общем может так произойти, что Путин вообще поставит Бабича руководить внутренней кухней, чтобы навести порядок в «собственном доме» .

Пока информации об этом нет, так как против этой идеи вся «московская элита АП». И всячески хочет отправить его заниматься темой «СНГ».
Тем временем украинские новостные агентства сообщают, что главы ЛДНР, Денис Пушилин и Леонид Пасечник вчера встречались в Москве с Бабичем. Встреча длилась около 2 часов. И хотя украинские СМИ те еще фейкометы, этой информации мы склонны доверять.
Если встреча с главами ЛДНР действительно состоялась, то можно смело предположить, что в Кремле обсуждается назначение Бабича советником Президента по странам СНГ и частично признанным государствам с наделением его широкими полномочиями.

Если наши выводы верны, то Указ о назначении можно ожидать еще до конца мая.
источник
  • Сегодня, 08:11
  • DTV
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