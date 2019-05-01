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Нарушение порядка пересечения границы обернется для жительницы Украины серьезными последствиями

Нарушение порядка пересечения границы обернется для жительницы Украины серьезными последствиями
Вечером 25 мая в пункте пропуска «Первомайск» сотрудники ПУ МГБ ПМР несли службу по охране Государственной границы в штатном режиме. Неожиданно со стороны Украины, проигнорировав установленный порядок прохождения пограничного контроля и нарушив требования п. 15 «а» Указа Президента ПМР №240 от 05.08.2014г. «Об установлении режима в пунктах пропуска через Государственную границу ПМР», владелец транспортного средства «Ssang Yong» на номерах с украинской регистрацией прорвался сквозь пункт пропуска, попутно задев часового у шлагбаума. Аналогичное правонарушение неустановленным на тот момент гражданином было предварительно совершено и в пункте пропуска «Кучурган-Авто» со стороны Украины.

Нарушение порядка пересечения границы обернется для жительницы Украины серьезными последствиями

Информация о случившемся была направлена в правоохранительные органы ПМР. Объявлен план «Перехват». Через некоторое время автомобиль с нарушителем был задержан. Владельцем транспортного средства оказалась жительница Украины, уроженка Приднестровья, которая была привлечена к административной ответственности по статьям КоАП ПМР 18.4 «Нарушение режима в пункте пропуска через Государственную границу ПМР» и 19.3 «Неисполнение законных требований должностных лиц и иных представителей органов государственной власти». После составления административного материала женщина была отпущена.

Нарушение порядка пересечения границы обернется для жительницы Украины серьезными последствиями

На этом неадекватное поведение гражданки не закончилось. Спустя несколько часов, уже в темное время суток, она вновь предприняла попытку прорваться через Государственную границу ПМР. Сотрудниками ПУ МГБ ПМР были предприняты меры по принудительной остановке транспортного средства. На большой скорости владелица иномарки, явно видя закрытый шлагбаум, пошла на таран. Пограничнику в последний момент удалось отскочить в сторону, однако сбитый шлагбаум ударил и разбил оконную раму модуля пограничного контроля, где в тот момент находилась сотрудница Пограничного управления. Осколки стекла и детали конструкции нанесли ей телесные повреждения.

Двигаясь по полосе встречного движения, несмотря на примененную ленту с шипами и закрытый шлагбаум на выезде, нарушитель прорвался через пункт пропуска в направлении Украины. Не сразу внедорожник с пробитыми колесами был остановлен и средствами заграждения ГПСУ. Лишь в нескольких километрах от пункта пропуска «Кучурган-Авто» женщина была задержана правоохранительными органами Украины.

В настоящее время нарушительница находится на территории ПМР. Рассматривается вопрос по привлечению ее к уголовной ответственности по ст. 315 УК ПМР «Применение насилия в отношении представителя власти».
  • Вчера, 11:04
  • DTV
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