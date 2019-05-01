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Президент принял решение по психбольнице в Рыбнице

Президент принял решение по психбольнице в Рыбнице
Геннадий‎ Чорба сообщает из Рыбницы:
"А ведь сегодня произошло то, чего мы очень долго ждали. Я не скажу, что это коренной перелом в нашем сознании, но то, что это первая ласточка в изменении нашего сознания- это точно.

Сегодня на встрече с представителями Рыбницы и заинтересованных чиновников Президент принял решение о том, что психиатрическую больницу в Рыбницу переводить не будут. Деньги начнут вкладывать в капитальный ремонт и модернизацию учреждения в с Выхватинцы.

Хочу сказать большое спасибо рыбничанам и не только, за то, что не побоялись высказать свое отношение и мнение по этому вопросу. Отдельное спасибо НЕКОТОРЫМ депутатам Верховного Совета. В этот список не входят депутаты Сафнов и Кравчук. Они , судя по всему, решили принять выжидательную позицию, постаравшись не касаться этой неоднозначной темы. Это их дело и Бог им судья. Я считаю, что нас таки услышали. А это значит, что наше слово чего стоит и значит. Власть должна привыкнуть к тому , что мы не безмолвное было, к которому обращаются когда нужно формально оформить какие то решение, а мы НАРОД, который выбирает эту власть, которая должна работать на Государство и его граждан. Еще раз большое спасибо всем".
  • Вчера, 19:27
  • DTV
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