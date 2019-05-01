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Рыбницкий цементный комбинат решил бороться за украинский рынок

Рыбницкий цементный комбинат решил бороться за украинский рынок
Рыбницкий цементный комбинат (РЦК) намерен опротестовать решение Украины о введении импортных пошлин на его продукцию.
Об этом заявил местным СМИ министр экономического развития Приднестровья Сергей Оболоник. По его мнению, «в основаниях для решения Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) Украины есть много спорных моментов».

- РЦК готовится к опротестованию этого решения. Он только начал выходить на украинский рынок, доля продаж на нем составляет примерно 20% от экспортных поставок. Есть и другие покупатели, но Украина – рынок перспективный, а потому на предприятии намерены бороться за него, – подчеркнул Оболоник.

Ранее мы писали о том, что Киев ввел антидемпинговые пошлины на импорт цемента из Молдовы, России и Беларуси. Это решение приняла межведомственная комиссия по международной торговле, которая «установила наличие демпингового импорта из этих стран в течение 2015 – 2018 годов». Размер пошлины на импорт из Молдовы будет составлять 94,46%. Пошлины вводятся на пять лет и облагаться ими будут цементные клинкеры и портландцемент.

Окончательная антидемпинговая пошлина будет взиматься на протяжении пяти лет в процентах от таможенной стоимости, и начисляться дополнительно к ввозной пошлине. Положение вступит в силу через 30 дней после публикации уведомления комиссии в «Урядовом курьере».

По данным Приднестровья, в 2018 году РЦК произвел порядка полумиллиона тонн цемента. Объем его поставок на Украину составил $2 млн, сообщает infotag.md.
  • Вчера, 19:27
  • DTV
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