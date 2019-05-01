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Гибкость спины: у украинской погранслужбы уже нет претензий к Саакашвили

Гибкость спины: у украинской погранслужбы уже нет претензий к Саакашвили
Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
“Государственная пограничная служба Украины действует исключительно в рамках действующего законодательства. Как известно, есть указ Президента Украины … относительно Саакашвили. Граждане Украины не могут быть ограничены в праве въезда в Украину. Поэтому у Государственной пограничной службы Украины не будет вопросов к данному гражданину”, – сказал Демченко.

Интересно, что ранее то же ведомство указывало на то, что к саакашвили есть вопросы и он – нежелательное лицо на Украине.

Как сообщал ПолитНавигатор, президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. Саакашвили намерен вернуться в Украину уже в ближайшие дни. Ожидается прилет Саакашвили в среду, 29 мая.

Ранее Саакашвили заявил, что считает Киев и Одессу своим вторым домом. Он также заявил, что хочет восстановить украинское гражданство. В отношении Саакашвили действовал запрет въезда в Украину до 2021 года. В феврале 2018 года Саакашвили выдворили в Польшу, как лицо, которое незаконно прибыло с территории этой страны 10 сентября 2017 года. Сейчас политик живет в Нидерландах.

Президент Владимир Зеленский исключил положение о потере Михаила Саакашвили гражданства Украины. Об этом говорится на сайте президента.

Ранее Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему гражданство Украины. Бывший губернатор Одесской области с помощью своего адвоката передал письмо украинскому президенту.

Напомним, в июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США. В сентябре того же года политик пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями. В феврале 2018 года Саакашвили был задержан в Киеве и доставлен на самолете в Варшаву. Его приняли на территории Польши согласно заявлению о реадмиссии, поданному Национальной миграционной службой Украины.
  • Вчера, 07:06
  • DTV
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