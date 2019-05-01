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В Молдове ожидается нашествие комаров, заражающих глистами

В Молдове ожидается нашествие комаров, заражающих глистами
В Приднестровье не исключают появления случаев дирофиляриоза. Эту болезнь переносят комары.
Зараженное насекомое передает личинку человеку, которая живёт под кожей месяцами. Единственный способ избавиться от паразита – хирургическое вмешательство, передает tsv.md
Специалисты рассказывают, что инкубационный период может доходить до года. В Приднестровье ежегодно по два-три случая дирофиляриоза.
Климат для комаров в Приднестровье подходящий, тепло и влажно - идеально подходит для роста личинок.

Но дирофиляриоз - только одна из бед, наряду с обычными комарами в Приднестровье есть и малярийные.

Последние из упомянутых случаев фиксируются, пока это были только завезенные. Люди приезжали из теплых стран уже с болезнью. Обезопасить себя можно: существует вакцина; правда, в больницах Приднестровья ее нет.

Комариный сезон только начался, пик прогнозируют на середину июня, когда вода в Днестре спадет. К тому времени водоемы начнут обрабатывать специальным средством, которое уничтожит личинки комаров. Рыбы и птицы не пострадают, для них данные препараты безопасны.
  • Вчера, 12:44
  • DTV
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