В Приднестровье не исключают появления случаев дирофиляриоза. Эту болезнь переносят комары. Зараженное насекомое передает личинку человеку, которая живёт под кожей месяцами. Единственный способ избавиться от паразита – хирургическое вмешательство, передает tsv.md Специалисты рассказывают, что инкубационный период может доходить до года. В Приднестровье ежегодно по два-три случая дирофиляриоза. Климат для комаров в Приднестровье подходящий, тепло и влажно - идеально подходит для роста личинок.
Но дирофиляриоз - только одна из бед, наряду с обычными комарами в Приднестровье есть и малярийные.
Последние из упомянутых случаев фиксируются, пока это были только завезенные. Люди приезжали из теплых стран уже с болезнью. Обезопасить себя можно: существует вакцина; правда, в больницах Приднестровья ее нет.
Комариный сезон только начался, пик прогнозируют на середину июня, когда вода в Днестре спадет. К тому времени водоемы начнут обрабатывать специальным средством, которое уничтожит личинки комаров. Рыбы и птицы не пострадают, для них данные препараты безопасны.