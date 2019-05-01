Женщина поймала мужчину с поличным во время супружеской измены и поставила свои условия "для прощения".

В Колумбии жена прокатила своего голого мужа на крыше авто. Такое наказание женщина применила из-за измены супруга. Об этом сообщает The Sun.



Жительница колумбийского города Барранкилья поймала своего мужа на супружеской измене. Тот укрылся с любовницей в номере отеля. Жена сказала, что простит мужа, если тот разденется догола и залезет на крышу ее машины, а она так провезет его по городу.







Мужчина согласился на условия жени. Очевидцы снимали голого мужчину на видео и ролики быстро распространились в Сети.