Граждане ЭТО ШЕДЕВРАЛЬНО. Это просто сказочно. НЕОПИСУЕМО. Я горжусь нашими недопрофессионалами. И эти критиковали команду Шевчука.
А теперь по порядку. Вот ссылка на законопроект за подписью нашего Премьера Мартынова, который поступил в ВС ПМР на рассмотрение. Смысл в двух слоавах в том , что сегодня подоходный налог для граждан ПМР и не граждан ПМР работающих в Приднестровье разный. Ну и швейники предлагают для того, чтобы заработали предприятия на которых НЕ ХОТЯТ ЗА КОПЕЙКИ РАБОТАТЬ ПРИДНЕСТРОВЦЫ завезти рабочую силу из-за рубежа. Для этого предлагается приравнять подоходный налог для граждан и не граждан РАБОТАЮЩИХ ШВЕЯМИ. Такой себе государственный штрейхберизм. Вот ссылка на этот проект.
Нос самое сладкое в этом законопроекте это ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. Это чудо управленческой мысли. Приведу только цитату а все это произведение словесного искусства вы сможете найти по ссылке в законопроекте.
"..... а) Основанием для разработки данного законопроекта послужило обращение организаций швейной промышленности с просьбой об оказании содействия в привлечении для работы на предприятиях швейной отрасли республики работников (а именно, швей), в том числе из числа жителей населенных пунктов, граничащих с территорией Приднестровской Молдавской Республики.
В настоящее время на швейных предприятиях республики (ЗАО «Одема» им. В. Соловьевой, ЗАО «Швейная фирма «Вестра», ООО ТПФ «Интерцентр-Люкс» и других) ощущается острая нехватка работников швейного производства. При этом имеет место миграция трудового населения республики, в том числе работников швейного производства, в близлежащие государства (главным образом, в Республику Молдова) с целью получения более высокого заработка.
По информации городских (районных) центров социального страхования и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики потребность в данной категории рабочих (швей) ощущается во всех городах и районах республики.
Существующую нехватку рабочих кадров, по мнению организаций швейной промышленности, можно восполнить посредством привлечения на швейные предприятия республики новых работников, не являющихся резидентами Приднестровской Молдавской Республики, основным стимулом работы для которых станет снижение существующей налоговой нагрузки путем предоставления при оплате труда стандартных налоговых вычетов, установленных действующим налоговым законодательством Приднестровской Молдавской Республики только для резидентов.
Согласно информации предприятий швейной отрасли республики в настоящее время потребность в швеях (существующие вакансии и планируемые новые рабочие места) составляет порядка 405 человек.
В случае привлечения на данные рабочие места лиц, не являющихся резидентами Приднестровской Молдавской Республики, сумма стандартных налоговых вычетов по указанным лицам в годовом исчислении составит порядка 1 800 тысяч рублей.
Однако данная сумма будет полностью компенсирована поступлениями от подоходного и единого социального налога с заработной платы дополнительно привлеченных к работе на предприятиях швейной отрасли республики лиц;...."
ДАЙТЕ ДВЕ. И думаю, что сафоновы, пардон депутаты Верховного Совета ПМР, его примут единогласно. Мама в школу не ходи.