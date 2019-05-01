Верховный Совет Приднестровья дал согласие на привлечение к административной ответственности депутата Бендерского городского Совета народных депутатов Андрея Иванова. Соответствующее Представление Прокурора было поддержано большинством голосов.



Как пояснили представители надзорного органа, нарушения в деятельности фирмы, которой руководит народный избранник, были выявлены в ходе налоговой проверки. После этого прокурор города Бендеры обратился в адрес местного горсовета с требованием о даче согласия на привлечение Иванова к админответственности. В ходе пленарного заседания парламента отмечалось, что данный вопрос рассматривался в суде, который вынес вердикт об отсутствии состава правонарушения в деятельности юридического лица.



Представительный орган власти, руководствующийся решением суда, не поддержал позицию прокурора.

При этом Прокуратура указывала на то, что обвинение представлено в адрес не юридического, а физического лица.



После решения, принятого Верховным Советом, вопрос будет решаться в судебном порядке.