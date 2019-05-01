На полях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) состоялась отдельная встреча Владимира Путина с Президентом Республики Молдова Игорем Додоном.
Беседа глав государств прошла после завершения заседания Высшего евразийского экономического совета. Лидер Молдавии принимал в нём участие в качестве Президента страны – наблюдателя при ЕАЭС.
На следующей неделе в Кишинёв по приглашению Президента Молдовы Игоря Додона прибудет специальный представитель Президента России Дмитрий Козак.
Об этом Игорь Додон сообщил на своей странице в соцсети Facebook после его встречи с Главой Российской Федерации Вдадимиром Путиным, состоявшейся в столице Казахстана Нур-Султане. По словам Президента Молдовы, стороны обсудят весь спектр молдо-российских отношений.