1,760 молдавских граждан зарегистрировали в 2018 году официальные доходы суммой более миллиона леев. Это стало из деклараций о подоходном налоге, представленных в Государственную налоговую службу. Самому молодому миллионеру всего 21 год, а самому взрослому — 90 лет, пишет agora.md.
Общий доход, зарегистрированный 1,760 физическими лицами, достигает более шести миллиардов леев. В расчет были включены как доходы от заработной платы, так и специальные доходы, такие как дивиденды, доходы от сдачи в аренду имущества и т. д. В общей сложности миллионеры уплачивали подоходные налоги на сумму почти 480 млн. леев.
Максимальный доход, полученный физическим лицом в 2018 году, составляет более 83 миллионов леев, что предполагает прирост почти семи миллионов леев в месяц. Большинство миллионеров в возрасте от 40 до 49 лет (548 человек) и 50-59 лет (451 человек). Младшему миллионеру всего 21 год, а самому старшему-90 лет, по данным Государственной налоговой службы. 78% миллионеров, то есть 1,384 человека, зарегистрированы в муниципии Кишинэу. Следуют Бельцы, Яловены, Стрэшень и Гагаузия. В 2017 году 1800 физических лиц заявили о доходах более миллиона леев, что на 40 человек больше, чем в 2018 году Источник.