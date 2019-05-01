Кассационная инстанция Арбитражного суда ПМР 30 мая 2019 г. рассмотрела жалобу ЗАО "Агростиль" на решение Арбитражного суда ПМР от 4 апреля 2019 г., которым "Агростиль" ликвидировался.
Причиной ликвидации известной в Приднестровье сельскохозяйственной фирмы, возглавляемой В. Е. Пасютиным (г. Бендеры), суд первой инстанции посчитал грубое нарушение закона, выразившееся в том, что "Агростиль" просрочил указанный законом годовой срок добровольной ликвидации на 21 день.
При этом еще до окончания годового срока "Агростиль" принял решение об отказе от добровольной ликвидации. Этот отказ на законном основании был оформлен Регпалатой г. Бендеры, после того, как газета "Приднестровье" опубликовала обязательное сообщение об отказе "Агростиля" от добровольной ликвидации и переходе в статус действующего предприятия. Ожиданием обязательной публикации в газете и была вызвана просрочка соответствующей записи в госреестре на 21 день. Но суд посчитал, что "умерла так умерла" (Здоб ши здуб) и ликвидировал действующее предприятие, применив к нему норму закона, предусмотренную для предприятия, находящегося в стадии ликвидации.
Кассационная инстанция Арбитражного суда оставила решение первой инстанции в силе.
Представители "Агростиля" высказали мнение, что считают решение суде не только не законным и не обоснованным, но и заведомо неправосудным, то есть содержащим состав преступления, предусмотренного ст. 301 Уголовного кодекса ПМР.
Напомним, ЗАО "Агростиль" было создано в 2003 г. и, в конечном счете, восстановило живительную силу мертвой на тот период заброшенной земли, став настоящим огородом для г. Бендеры и г. Тирасполя. Со временем фирма стала жемчужиной сельского хозяйства Приднестровья, не раз награждалась разными почетными наградами. Благодаря "Агростилю", в Приднестровье появились дешевые овощи и фрукты.
Разрушение предприятия властями ПМР началось в 2014 г. при тогдашнем президенте Е. Шевчуке и закончилось в 2017 г. при президенте В. Красносельском. При Е. Шевчуке незаконно была изъята треть земель, обрабатываемых "Агростилем." Эта земля была передана родственникам и приближенным. При В. Красносельском у "Агростиля" были незаконно изъяты остальные 2\3 обрабатываемой земли – основного средства предприятия. По имеющимся сообщениям в социальных сетях, эта земля также разошлась по "своим".
С целью убийства "Агростиля" сложилось настоящее преступное сообщество, в том числе, и из госчиновников самого высокого уровня. Рано или поздно деятельность этого сообщества будет расследована и виновные будут наказаны.
На протяжении 2016 – 2019 гг. руководство "Агростиля" вело изнурительную неравную борьбу на миролюбивой, компромиссной, правовой основе за сохранения предприятия, за продолжение его трудов на благо народа. Однако процессы разложения в Приднестровье зашли настолько далеко, и начались они не сегодня и не вчера, а сопротивление этим процессам со стороны правозащитных структур и народа практически никакого не оказывалось. В результате, продовольственной безопасности страны нанесен колоссальный ущерб, цены на сельхозпродукцию взлетели запредельно высоко. Но ради удовлетворения шкурных интересов заинтересованные лица готовы были пожертвовать не только благополучием народа и государства (никакой ущерб государству их не останавливал), но и вообще существованием нашей непризнанной республики на географической карте. Как известно, около 70 процентов всех приднестровских землепользователей пострадало еще при Е.Шевчуке от незаконного земельного передела.
Кое-кто надеется, что с ликвидацией "Агростиля" будет поставлена точка в многолетнем споре, и нервирующий их фактор "Агростиля" будет навсегда устранен. Но они заблуждаются и, скорее всего, получат жесткий и адекватный асимметричный ответ. Не обязательно от "Агростиля" или по поводу "Агростиля". Дикие порядки, которые завелись в последние годы в Приднестровье, так или иначе приведут к тому, что у этих "кое-кого" не будет никакого будущего. Разумеется, руководитель "Агростиля" и лица, которые все эти годы боролись за жизнь "Агростиля", с принятием решения о его ликвидации утратили возможность для активного продолжения борьбы. Они сделали все, что смогли. И теперь их дело продолжат другие.
Это будет сражение не за "Агростиль" (его больше нет), это будет сражение за Республику, которую довели до состояния самоликвидации.
Это будет сражение не против тех, кто при Шевчуке и при Красносельском решил погреть руки на передели земли (при восстановлении справедливости они и так все потеряют). Это будет сражение против тех, кто завел в Приднестровье новые порядки, когда стало возможным похищения людей, пытки, убийство, в конце концов, наших граждан (каким некоторые считают показательное убийство бывшего мэра Тирасполя А. Безбабченко) – по политическим и хапужным мотивам. Когда стало возможным убийство процветающего предприятия у всех на глазах – и никто не понес никакого наказания.
Быть приднестровцем сегодня смертельно опасно. Открывать здесь предприятия сегодня – верх беспечности....