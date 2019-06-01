Президент ПМР Вадим Красносельский заявил, что в начале следующей недели Тирасполь посетит «спецпредставитель Владимира Путина на Днестре, вице-премьер РФ Дмитрий Козак» и во вторник, 4 июня, состоится его встреча с ним.



Как сообщает «ИНФОТАГ», об этом лидер региона объявил накануне на встрече с коллективом министерства финансов, отметив, что намерен обсудить с высоким гостем самые разные вопросы, которые волнуют жителей Приднестровья. Он пояснил, что, прежде всего, речь идет о двух темах: «упрощения предоставления российского гражданства для приднестровцев, а также использования приднестровскими россиянами материнского капитала на территории республики».