Михаил Царану взял бронзу в весовой категории до 48 кг

Юношеский чемпионат Европы по боксу проходит в румынском Галаце. В турнире принимают участие 400 юношей и девушек из 35 стран. Возраст спортсменов – 15-16 лет. В сборную Молдавии вошли 12 боксёров, 5 из них - приднестровцы.



Воспитанник бендерской школы бокса Михаил Царану (тренер Фёдор Кара) стал бронзовым призёром. Он выступал в весовой категории до 48 кг. Спортсмен одержал победу над представителями Израиля и Армении. В полуфинальном поединке Михаил Царану уступил украинцу Дмитрию Молодану. В прошлом году у бендерчанина тоже была бронза. Тогда путь в финал ему преградил азербайджанский спортсмен.



У юношей больше всего финалистов из России – 10, у девушек в финале тоже больше россиянок – 9. На втором месте по количеству финалистов – украинцы (5) и итальянки (4).