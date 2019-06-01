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Занимательные цифры Приднестровья

Занимательные цифры Приднестровья

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в экономике Приднестровья (без субъектов малого предпринимательства) в апреле 2019 года составила 4 780 рублей ПМР ($297 по курсу ПРБ), на 9% выше, чем за соответствующий период прошлого года. Данные по уровню заработной платы за апрель 2019 года предоставлены Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА

Среднемесячная начисленная заработная плата в производственной сфере экономики Приднестровья в апреле 2019 года составила 6 042 рубля. Годом ранее эта зарплата составляла 5 592 рубля. Темп роста за год – 108%.

Самыми высокооплачиваемыми в производственной сфере являются:
- электро и радиосвязь – 11 329 руб.;
- электроэнергетика – 10 452 руб.;
- черная металлургия – 8 543 руб.;
- машиностроение и металлообработка – 6 972 руб.

Наименее оплачиваемыми отраслями производственной сферы приднестровской экономики являются:
- лесное хозяйство – 2 193 руб.;
- геология и метеорология – 2 523 руб.;
- почтовая связь – 2 572 руб.;
- троллейбусный транспорт – 3 093 руб.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Среднемесячная начисленная заработная плата в промышленном секторе, входящего в состав производственной сферы приднестровской экономики, составила 7 248 рубля ($450 по курсу ПРБ). В апреле 2018 года эта зарплата находилась на уровне 6 649 рублей. Темп роста за год – 109%.

Самыми высокооплачиваемыми промышленного сектора экономики Приднестровья являются:
- электроэнергетика – 10 452 руб.;
- черная металлургия – 8 543 руб.;
- машиностроение и металлообработка – 6 972 руб.;
- производство стройматериалов – 6 112 руб.

Наименее оплачиваемыми промышленного сектора экономики приднестровской экономики являются:
- полиграфическое производство – 3 877 руб.;
- мукомольно-крупяное производство – 5 031 руб.;
- электротехническое производство – 5 198 руб.;
- легкая промышленность – 5 220 руб.

НЕПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА

Среднемесячная начисленная заработная плата в непроизводственной сфере экономики Приднестровья за апрель 2019 года составила 3 575 рублей ($222 по курсу ПРБ). Годом ранее эта зарплата составляла 3 256 рублей. Темп роста за год – 109,8%.

Самыми высокооплачиваемыми в непроизводственной сфере являются:
- банки и кредитование – 8 538 руб.;
- страхование – 8 234 руб.;
- физкультура, отдых и туризм - 4 939 руб.;
- органы госвласти и управления – 4 770 руб.

Наименее оплачиваемыми отраслями непроизводственной сферы являются:
- культура и искусство – 2 771 руб.;
- дошкольное образование – 2 867 руб.;
- социальное обеспечение – 2 871 руб.;
- здравоохранение – 3 115 руб.

БЮДЖЕТНИКИ

Оплата труда работников организаций, полностью финансируемых из бюджета республики за апрель 2019 года составила 3 111 рублей ($193 по курсу ПРБ). В апреле 2018 года эта зарплата находилась на уровне 2 797 рублей. Темп роста за год – 111,2%.

Самыми высокооплачиваемыми организациями бюджетной отрасли являются:
- общая коммерческая деятельность – 5 400 руб.
- органы государственной власти – 4 839 руб.;
- редакции и издательства – 4 429 руб.;
- высшее образование - 4 125 руб.

Наименее оплачиваемыми организациями в бюджетной отрасли являются:
- торговля и общепит – 2 201 руб.;
- геология и метеорология – 2 523 руб.;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 2 528 руб.
- сельское хозяйство – 2 728 руб.

*Данные по Министерствам внутренних дел, госбезопасности, обороны, Государственному таможенному комитету и Следственному комитету в статистическую отчетность не вошли, поскольку не предоставляются для обработки Госслужбе статистики Приднестровской Молдавской Республики.
  • Сегодня, 07:17
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