Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в экономике Приднестровья (без субъектов малого предпринимательства) в апреле 2019 года составила 4 780 рублей ПМР ($297 по курсу ПРБ), на 9% выше, чем за соответствующий период прошлого года. Данные по уровню заработной платы за апрель 2019 года предоставлены Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА
Среднемесячная начисленная заработная плата в производственной сфере экономики Приднестровья в апреле 2019 года составила 6 042 рубля. Годом ранее эта зарплата составляла 5 592 рубля. Темп роста за год – 108%.
Самыми высокооплачиваемыми в производственной сфере являются: - электро и радиосвязь – 11 329 руб.; - электроэнергетика – 10 452 руб.; - черная металлургия – 8 543 руб.; - машиностроение и металлообработка – 6 972 руб.
Наименее оплачиваемыми отраслями производственной сферы приднестровской экономики являются: - лесное хозяйство – 2 193 руб.; - геология и метеорология – 2 523 руб.; - почтовая связь – 2 572 руб.; - троллейбусный транспорт – 3 093 руб.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Среднемесячная начисленная заработная плата в промышленном секторе, входящего в состав производственной сферы приднестровской экономики, составила 7 248 рубля ($450 по курсу ПРБ). В апреле 2018 года эта зарплата находилась на уровне 6 649 рублей. Темп роста за год – 109%.
Самыми высокооплачиваемыми промышленного сектора экономики Приднестровья являются: - электроэнергетика – 10 452 руб.; - черная металлургия – 8 543 руб.; - машиностроение и металлообработка – 6 972 руб.; - производство стройматериалов – 6 112 руб.
Наименее оплачиваемыми промышленного сектора экономики приднестровской экономики являются: - полиграфическое производство – 3 877 руб.; - мукомольно-крупяное производство – 5 031 руб.; - электротехническое производство – 5 198 руб.; - легкая промышленность – 5 220 руб. НЕПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА
Среднемесячная начисленная заработная плата в непроизводственной сфере экономики Приднестровья за апрель 2019 года составила 3 575 рублей ($222 по курсу ПРБ). Годом ранее эта зарплата составляла 3 256 рублей. Темп роста за год – 109,8%.
Самыми высокооплачиваемыми в непроизводственной сфере являются: - банки и кредитование – 8 538 руб.; - страхование – 8 234 руб.; - физкультура, отдых и туризм - 4 939 руб.; - органы госвласти и управления – 4 770 руб.
Наименее оплачиваемыми отраслями непроизводственной сферы являются: - культура и искусство – 2 771 руб.; - дошкольное образование – 2 867 руб.; - социальное обеспечение – 2 871 руб.; - здравоохранение – 3 115 руб.
БЮДЖЕТНИКИ
Оплата труда работников организаций, полностью финансируемых из бюджета республики за апрель 2019 года составила 3 111 рублей ($193 по курсу ПРБ). В апреле 2018 года эта зарплата находилась на уровне 2 797 рублей. Темп роста за год – 111,2%.
Самыми высокооплачиваемыми организациями бюджетной отрасли являются: - общая коммерческая деятельность – 5 400 руб. - органы государственной власти – 4 839 руб.; - редакции и издательства – 4 429 руб.; - высшее образование - 4 125 руб.
Наименее оплачиваемыми организациями в бюджетной отрасли являются: - торговля и общепит – 2 201 руб.; - геология и метеорология – 2 523 руб.; - жилищно-коммунальное хозяйство – 2 528 руб. - сельское хозяйство – 2 728 руб.
*Данные по Министерствам внутренних дел, госбезопасности, обороны, Государственному таможенному комитету и Следственному комитету в статистическую отчетность не вошли, поскольку не предоставляются для обработки Госслужбе статистики Приднестровской Молдавской Республики.