Непогода, бушевавшая в Приднестровье ночью, унесла жизнь 30-летнего жителя села Парканы. Мужчина погиб от удара молнии. Во время грозы он с другом находился в лодке на воде. Трагедия произошла около пяти утра на реке Днестр, сообщает пресс-служба МВД.



Очевидцы трагедии утверждают, что всё произошло в считанные секунды: раскат грома, яркая вспышка, после которой пострадавший упал без признаков жизни.



Мужчина поспешил на помощь другу, вызвал скорую. На место происшествия прибыли медики и следственно-оперативная группа.



Осмотрев тело, эксперты предположили, что разряд молнии пришёлся в область шеи. Точная причина смерти мужчины станет известна по результатам вскрытия. По факту трагедии Управление следственного комитета Бендер проводит проверку.



В ГУпЧС МВД напоминают гражданам правила поведения во время грозы. Следует знать, что молния никогда не ударяет в кустарник. В непогоду нужно находиться подальше от отдельно стоящих деревьев. Работая в поле, необходимо отставить металлические орудия труда. Не стойте под раскрытым зонтиком; не прикасайтесь к электрическим предметам и выньте их из карманов. Если есть возможность, переждите грозу в автомобиле. Держитесь подальше от высоких металлических конструкций. Не купайтесь, не переходите вброд реку, отойдите подальше от водоёма.