По словам Козака, на встрече чиновники обсудили актуальные экономические вопросы и помощь, которую может оказать Россия. Российский вице-премьер пообещал, что Россия и дальше будет активно участвовать в решении социально-бытовых проблем жителей Приднестровья.
Как рассказал журналистам глава Приднестровья, на встрече затронули и вопросы ускоренного получения российского гражданства, применение материнского капитала на территории Приднестровья и некоторые другие социальные проекты.
Дмитрий Козак пообещал помочь приднестровцам с получением гражданства РФ. «Мы обсудили и вопрос получения приднестровцами российского гражданства. Он носит, скорее, казуистический, юридический характер. Рассмотрим его совместно с министерством иностранных дел и найдем соответствующее решение. Все люди, которые имеют право на получение гражданства в соответствии с документами, должны этим правом воспользоваться», — заявил Козак.