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Без комментариев о "добрых самаритянах"

Без комментариев о "добрых самаритянах"
В социальной сети "В контакте" было опубликовано:

"Приднестровский прорыв или «добрые самаритяне» в Питере
Странно, что этой информации до сих пор нет на официальном сайте МИД ПМР, да и по местным телеканалам об этом ни слова. - В Питере зарегистрирована региональная общественная организация «Развитие приднестровской культуры в Санкт-Петербурге». Еще в декабре прошлого года… А ее учредитель – господин Аркан Олег Анатольевич – бывший милиционер, сотрудник службы безопасности фирмы «Шериф», один из «добрых самаритян». Именно он «отличился» похищениями приднестровских граждан за пределами республики, в том числе Гервазюка и Кузьмичева, и другими грязными делами по заказу фирмы «Шериф»? Может быть Аркан уже работает в приднестровском МИДе или управлении культуры и отвечает за расширение культурных связей? Соучредители этой общественной организации – не чиновники от культуры, а лица, имеющие непосредственное отношение к миру кри...му. Какую приднестровскую культуру они собираются развивать в Питере? Самаритянскую? Или это выездная тренировочная база для поездки самаритян на сборы? Для каких целей «Шерифу» нужна общественная организация в Питере? О такой народной дипломатии говорил и.о. президента Приднестровья Красносельский, обещая открыть представительства республики по всему миру?"

Без комментариев о "добрых самаритянах"
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  • Сегодня, 06:15
  • DTV
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