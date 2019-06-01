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Турагентство в Приднестровье обмануло сотни туристов

Турагентство в Приднестровье обмануло сотни туристов
Все началось этой ночью с сообщения в Вайбере. В час ночи компания 10 взрослых с детьми и грудными ребенком не смогла улететь из Кишинёва в Турцию. Билеты на самолет оказались не оплаченными. Ночью звонили директору, телефон оказался выключенным.

Сегодня стало известно, что 22 тираспольчанина не смогли вылететь в Турцию по заранее купленным путевкам. Туры они купили в агентстве Columb Travel ещё в январе. Оператор продавал путевки в турецкие отели по заниженным ценам. К примеру, один из отелей, который другие турагентства предлагали за 1700 долларов, Columb Travel продал за 1300. Никто ничего не заподозрил, пока не пришло время вылета, передает tsv.md

Большая вероятность, что все, кто зимой и весной покупали туры по раннему бронированию в турагентстве Columb Travel, не смогут улететь. По предварительным подсчетам, таких обманутых путешественников может быть несколько сотен. Точное число пострадавших неизвестно. В офисе Columb Travel идут следственные действия.
  • Сегодня, 05:41
  • DTV
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