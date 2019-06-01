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Политический шторм в Молдове

Политический шторм в Молдове
События сегодняшнего дня, произошедшие в Парламенте Молдовы могут обернуться настоящим штормом. Но давайте по порядку.
1. Социалисты и блок АКУМ договорились и собрались в Парламенте на заседание , благо кворум был.
2. Избрали Зинаиду Гречаную (ПСРМ) председателм Парламента, а затем проголосовали за премьера Майю Санду (АКУМ)

Политический шторм в Молдове

3. Утвердили правительство:

Новый состав правительства Молдовы:

Премьер-министр — Майя Санду
Вице-премьер и министр внутренних дел — Андрей Нэстасе
Вице-премьер по реинтеграции — Василий Шова
Министр иностранных дел и европейской интеграции — Николай Попеску
Министр сельского хозяйства — Жоржетта Минку
Министр обороны — Павел Войку
Министр экономики и инфраструктуры — Вадим Брынзан
Министр просвещения, культуры и исследований — Лилиана Николаеску-Онофрей
Министр финансов — Наталья Гаврилица
Министр здравоохранения, труда и соцзащиты — Алла Немеренко

4. Приняли декларацию:
Республика Молдова была объявлена захваченным государством. Решение было принято на пленарном заседании Законодательного собрания.
Андрей Нэстасе, лидер ППДП, зачитал с трибуны парламента заявление о захваченном характере государства, а затем вынес этот вопрос на голосование, передает tv8.md
«Молдова стала одной из самых бедных стран Европы. Это больше не может продолжаться», - сказал Андрей Нэстасе.
«Мы выражаем вотум недоверия Конституционному суду Республики Молдова», - добавил политик.

Также Андрей Нэстасе предложил обратиться в ЕСПЧ по поводу злоупотреблений, которые, по его словам, были совершены руководством Конституционного суда.
5. Конституционный суд, который контролируется лидером ДПМ В.Плахотнюком объявил все действия депутатов незаконными.
6. Ранее посольства РФ в РМ и США в РМ поддержали действия депутатов по созданию коалиции.

К чему это может привести? Многое будет зависеть от позиции работников силовых структур.
Ситуация сложная, но вполне решаемая.
Наблюдаем...
  • Вчера, 19:15
  • DTV
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