События сегодняшнего дня, произошедшие в Парламенте Молдовы могут обернуться настоящим штормом. Но давайте по порядку. 1. Социалисты и блок АКУМ договорились и собрались в Парламенте на заседание , благо кворум был. 2. Избрали Зинаиду Гречаную (ПСРМ) председателм Парламента, а затем проголосовали за премьера Майю Санду (АКУМ)
3. Утвердили правительство:
Новый состав правительства Молдовы:
Премьер-министр — Майя Санду Вице-премьер и министр внутренних дел — Андрей Нэстасе Вице-премьер по реинтеграции — Василий Шова Министр иностранных дел и европейской интеграции — Николай Попеску Министр сельского хозяйства — Жоржетта Минку Министр обороны — Павел Войку Министр экономики и инфраструктуры — Вадим Брынзан Министр просвещения, культуры и исследований — Лилиана Николаеску-Онофрей Министр финансов — Наталья Гаврилица Министр здравоохранения, труда и соцзащиты — Алла Немеренко
4. Приняли декларацию: Республика Молдова была объявлена захваченным государством. Решение было принято на пленарном заседании Законодательного собрания. Андрей Нэстасе, лидер ППДП, зачитал с трибуны парламента заявление о захваченном характере государства, а затем вынес этот вопрос на голосование, передает tv8.md «Молдова стала одной из самых бедных стран Европы. Это больше не может продолжаться», - сказал Андрей Нэстасе. «Мы выражаем вотум недоверия Конституционному суду Республики Молдова», - добавил политик.
Также Андрей Нэстасе предложил обратиться в ЕСПЧ по поводу злоупотреблений, которые, по его словам, были совершены руководством Конституционного суда. 5. Конституционный суд, который контролируется лидером ДПМ В.Плахотнюком объявил все действия депутатов незаконными. 6. Ранее посольства РФ в РМ и США в РМ поддержали действия депутатов по созданию коалиции.
К чему это может привести? Многое будет зависеть от позиции работников силовых структур. Ситуация сложная, но вполне решаемая. Наблюдаем...