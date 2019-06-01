Лаванда16 июня в лавандовой плантации у села Гояны состоится праздник лаванды. Он начнется в 10.00. В программе – арт-галереи, выставки предметов декоративно-прикладного творчества, мастер-классы по изготовлению лавандовых украшений. Будет функционировать также лавандовая аптека и гастрономическая лавка. Здесь же все желающие смогут сделать фотографии на память в специально оборудованных фотозонах. Для детей праздничное агентство «Лукоморье» (г. Тирасполь) организует развлекательную программу.
В 19.00 даст концерт заслуженный ансамбль народной музыки и танца «ВАТРА» (г.Тирасполь), а в 20.00 начнется концертный марафон с участием молодых исполнителей, хореографических коллективов Приднестровья. Специальные гости фестиваля - группа «DoReDoS».
Билеты на фестиваль желательно приобрести предварительно. В день посещения праздника всем гостям при предъявлении билета будет надета контрольная ленточка, которая позволит в случае необходимости в течение дня покинуть лавандовую плантацию и затем беспрепятственно вернуться на фестиваль.
В день проведения фиесты «LAVANDA» будет организован бесплатный трансфер.
Время отправления: 09:30, 10:30, 18:30, 20:30 площадь Победы - лавандовая плантация; 12:00, 13:00, 22:00, 22:30 лавандовая плантация – площадь Победы.
Фестиваль пройдет при содействии Государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары, ГУ «ПГТРК», Агентства регионального развития Приднестровья, Туристического информационного центра, Агропромбанка и Билет ПМР.