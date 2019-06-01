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Путин: Молдова сделала шаг к строительству цивилизованного государства

Путин: Молдова сделала шаг к строительству цивилизованного государства
Президент России Владимир Путин высказал свое мнение о политической ситуации в Молдове и сообщил, что готов поддерживать президента Республики Молдова Игоря Додона и правящую коалицию.
Владимир Путин в интервью телеканалу "Мир" заявил о том, что в Молдове власть была захвачена олигархическими структурами, однако республика находится на пути строительства современного цивилизованного государства.

"Я считаю, что в Молдове ситуация не уникальная, но показательная, потому что власть в Молдове, так же, как отчасти и на Украине, была в полном и прямом смысле этого слова узурпирована олигархическими структурами", - заявил Путин.

По его словам, олигархи подмяли под себя все государственные институты, включая парламент и правоохранительные органы. Они заработали на молдавском народе деньги и пустили их на то, чтобы укреплять свое личное благополучие. То, что сейчас сделано президентом Додоном и его недавними оппонентами из прозападных партий, российский президент назвал шагом в направлении строительства полноценного, цивилизованного, современного государства.

Путин выразил надежду, что политические силы, составляющие нынешнюю парламентскую коалицию, несмотря на какие-то возможные внутренние противоречия, все-таки найдут в себе силы выстроить совместную работу в интересах молдавского государства и молдавского народа.

"Мы, безусловно, будем поддерживать и президента Додона, и его сегодняшних партнеров по коалиции с тем, чтобы они избавились, в конце концов, от тех людей, которые узурпировали в Молдове власть", - заключил Путин.
  • Вчера, 17:37
  • DTV
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