Экс-президент ПМР Евгений Шевчук в соцсетях высказал свое мнение по поводу ситуации с валютой: Уважаемые подписчики, друзья! Поступает значительный объем информации из ПМР, по разным каналам, якобы, о злоупотреблениях, в ПМР, различные вопросы, поэтому прошу понимания, что всем ответить не могу одновременно, но стараюсь-ничего не упустить..
Один из массовых вопросов последних дней, с учетом напряжения с покупкой валюты: "Чего ожидать с курсом валюты ПМР"?
Мой прогноз: исходя из того, что данные в ПМР, о состоянии платежного баланса , движению валюты, газовых средствах, льготам по газу "своим предприятиям", по моему мнению, часть "секретны", отрывисты и искажены, нет точной информации об экономических процессах в ПМР. Но, из того что есть, плюс процессы в РМ, предполагаю, будут содействовать падению курса рубля ПМР и, чем дольше в РМ будет происходить политический кризис, тем больше будет падение, так как есть экономические , политические риски влекущие "психологическое расстройство" в олигархической системе ПМР. Думаю, валюту в ПМР, "властелины властей", могут "зажимать", на черный денек, который витает как в мыслях приднестровцев, так и представителей внешнего мира, понимающих - "олигархические системы"-путь деградации.... Поэтому курс рубля ПМР, полагаю, увы, будет "проседать"...