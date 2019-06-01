. Президент Молдовы заявил, что отмена Конституционным судом своих прошлых решений о роспуске парламента и проведении досрочных выборов позволила преодолеть политический кризис в стране.
Конституционный суд Молдовы на заседании в субботу пересмотрел и аннулировал свои решения, которые касались роспуска парламента, проведения досрочных выборов 6 сентября и ставили под сомнение законность правительства Майи Санду, передает ria.ru
"Приветствую сегодняшнее решение Конституционного суда о пересмотре решений от 7-9 июня 2019 года. Все сомнительные юридические толкования, которые привели к возникновению политического и институционального кризиса в Республике Молдова, были отменены. Политический и конституционный кризис был преодолен!" - написал Додон на своей странице в Facebook. ria.ru