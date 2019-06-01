Председатель Демократической партии (ДПМ) Влад Плахотнюк покинул вчера Республику Молдова сразу после переговоров на заседании Национального политического совета ДПМ. Он покинул штаб-квартиру ДПМ до брифинга, на котором вице-председатель Партии Владимир Чеботарь объявил об отказе ДПМ от власти.
Тем не менее, лидер ДПМ не вылетел вчера из Кишинева, но выехал на автомобиле в Приднестровский регион, откуда уехал в Одессу, а оттуда улетел на частном самолете.
Эта информация была подтверждена для TV8 из нескольких источников, которые попросили сохранить их анонимность. Вчера вечером из аэропорта Кишинева вылетели несколько частных самолетов. В прессе появилась информация о том, что среди тех, кто покинул страну, были бы и депутаты Илан Шор и Влад Плахотнюк.
Через несколько часов представители ДПМ опубликовали пресс-релиз, в котором подтвердили, что Влад Плахотнюк покинул страну, но сказали, что речь идет только о нескольких днях пребывания за рубежом, чтобы увидеть семью. В официальном комментарии не упоминается, как именно лидер ДПМ покинул Молдову.