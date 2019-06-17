Об освобождении от должности главы государственной администрации Рыбницкого района и города Рыбница

В соответствии со статьей 65, подпунктом «д» пункта 1 статьи 66 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, пунктом 1 статьи 9 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48) в действующей редакции, за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей,



п о с т а н о в л я ю:

1. Освободить от должности главы государственной администрации Рыбницкого района и города Рыбница Фролова Вячеслава Анатольевича.

2. Возложить исполнение обязанностей главы государственной администрации Рыбницкого района и города Рыбница на заместителя главы государственной администрации Рыбницкого района и города Рыбница по строительству Костюка Сергея Ивановича.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.

ПРЕЗИДЕНТ В.КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

г. Тирасполь

17 июня 2019 г.