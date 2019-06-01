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Как это было: «Шор уехал из Молдовы вместе с Плахотнюком». Додон о том, почему политикам удалось покинуть Молдову

Как это было: «Шор уехал из Молдовы вместе с Плахотнюком». Додон о том, почему политикам удалось покинуть Молдову
Депутат и бизнесмен Илан Шор покинул Молдову днем 14 июня на автомобиле одновременно с лидером Демпартии Владимиром Плахотнюком. Об этом 17 июня рассказал президент Игорь Додон в эфире передачи «Специальный выпуск» на канале НТВ-Молдова. Информацию о том, что Шор покинул Молдову, подтвердил и источник NM.

По словам Додона, когда вечером 14 июня все следили за вылетавшими из Кишиневского аэропорта бизнес-джетами, Плахотнюка и Шора уже не было в стране. «Основных антигероев», уверял президент, не было на территории Молдовы уже к моменту, когда начался прощальный брифинг Демпартии.
По информации Додона, даже однопартийцы не ожидали их отъезда. «Шор в тот день собрал свой коллектив, рассказал, что „мы победим“, и объявил паузу на 15 минут. Люди прождали три часа, а он так и не вернулся», — рассказал Додон. Президент уточнил, что, как и Плахотнюк, Шор покинул территорию Молдовы на автомобиле, а не на самолете. «Шор уехал из Молдовы вместе с Плахотнюком», — сказал Додон, скорее всего, имея в виду, что они выехали из страны почти одновременно.
«Многие в партиях чувствуют себя брошенными, как в ДПМ, так и у их „партнеров“. Обычно лидер должен оставаться с командой», — добавил Додон.
По словам президента, было невозможно препятствовать выезду политиков из страны. «Все структуры в подчинении ДПМ. [...] А выставить живой щит на границе, вывести пару десятков тысяч людей — это был бы другой сценарий», — заявил Додон, добавив, что при этом могли бы пострадать люди.


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Отметим, информацию о том, что Шор находится за пределами Молдовы, NM подтвердил источник, настоявший на анонимности. В партии «Шор» ранее отказались раскрыть место нахождения политика.

В Демпартии, напротив, подтвердили, что Плахотнюк уехал на некоторое время, чтобы встретиться с семьей. Сам лидер демократов 17 июня написал на своей странице в Facebook, что скоро вернется в Молдову, но не раскрыл свое местонахождение.

По информации СМИ, он покинул Молдову на автомобиле через Приднестровье, доехал до Одессы, а уже там сел на самолет. По разным версиям, он отправился в Дубай, Лондон или США.
  • Сегодня, 04:15
  • DTV
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