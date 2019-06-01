19 июня в Бендерах и сёлах Варница, Гиска и Протягайловка объявлено нерабочим днем. В городе пройдут мемориальные мероприятия, посвященные к 27-й годовщине Бендерской трагедии.

Соответствующее распоряжение подписал глава бендерской госадминистрации Роман Иванченко.



В этот день жители и гости Бендер вместе с руководством страны пройдут памятным маршем от здания местной госадминистрации до Мемориала памяти и скорби, посетят каменный знак, установленный в честь женщин-защитниц, Казачий крест, Аллею героев на Борисовском кладбище, часовню им. Ечина. Традиционно в 16:45 будет объявлена Минута Памяти, запланирована и регата в честь погибших защитников.



Как ранее отметил Вадим Красносельский, в этот день цветы должны лечь к могилам защитников Приднестровья не только в Бендерах, но и по всей республике.