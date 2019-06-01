Водолазы искали его тело несколько часов и нашли на четырехметровой глубине

Трагедия случилась в Тирасполе в пять часов вечера, в 50 метрах от разрешённой зоны отдыха – пляжа «Сократ». В Днестре тонули два человека. Услышав крики о помощи очевидцев, спасатели вытащили женщину на берег и нырнули за мужчиной. К поискам подключились и водолазы. На 4-метровой глубине специалисты искали утонувшего несколько часов. Тело мужчины так и не было найдено. Известно, что им оказался 28-летний житель Тирасполя, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.



С начала года в водоёмах Приднестровья утонули уже 9 человек. За купальный сезон это третий случай. Чаще всего ЧП происходят в неустановленных местах с людьми, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения.